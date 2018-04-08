Преимущества мобильных выставочных стендов

Главным вопросом при подготовке к выставкам, всегда становится вопрос, каким должен быть выставочный стенд. В недавние времена к стендам предъявлялось требование лишь с точки зрения эстетической эксклюзивности дизайна.

Сегодня требования претерпели изменений, и важным элементом стенда стала его практичность, легкость при эксплуатации и экономичность. Опытным путем было доказано, что стенды, которые отличаются громоздкостью и сложностью в сборке, уже не оправданно дорогие и создающие множество различных проблем, например, транспортировка и монтаж. В связи с этим и с другими важными факторами, предпочтением на выставках отдаются мобильным легким конструкциям, обладающих неоспоримыми преимуществами, в том числе, и по цене. Можно получить информацию о выставочных рекламных стендов для оформления пространства, подробнее представлен сайт.

Современные выставочные стенды – это простота при монтаже и при разборке. Любой человек, не обладающий специальными навыками, сможет собрать и разобрать современный стенд. Современные выставочные стенды компактны. У них малый вес, малые габариты, их легко транспортировать, так как в сложенном виде они могут умещаться в небольших удобных сумках, которые легко можно засунуть в багажник любого транспортного средства. Это обстоятельство по максимуму упрощает транспортировку, исключает аренду грузового автомобиля для осуществления перевозки. Намного сокращаются расходы.

Современные выставочные стенды в мобильном исполнении являются универсальными и многоразовыми. Такие стенды легко можно устанавливать в различных торговых пространствах, в шоу-румах, в офисных помещениях, а также для этой цели отлично подходят различные презентации, конференции, форумы и проч.

Мобильные стенды бывают:

— рекламно-информационными;

— имеджевыми;

— в качестве оформления различных интерьеров.

Мобильные стенды можно легко и просто трансформировать, а изображения на лицевых панелях менять столько раз, сколько этого требует производственная необходимость. К стендам всегда можно добавлять новые секции, модули, элементы и аксессуары, что поможет решить различные маркетинговые вопросы и задачи. Использовать стенды можно для совершенно разных целей. Такие стенды обладают отличными эксплуатационными характеристиками и доступной ценой.