Преимущества подбора кадров силами агентств по персоналу

Подбор персонала посредством услуг специализированного агентства является одним из наиболее быстрых и эффективных способов, позволяющих привлечь в компанию надежных сотрудников.

Агентство по персоналу занимается поиском и подбором кадров для небольших и крупных предприятий. Специалисты подобных компаний закрывают разноплановые вакансии, начиная торговыми представителям и менеджерами, заканчивая руководителями.

Поиск сотрудников посредством агентства имеет множество преимуществ перед подбором персонала силами работодателя:

Эксперты в области поиска сотрудников. Агентства, уже сумевшие зарекомендовать себя на профильном рынке с положительной стороны, являются экспертами в этой области;

Квалифицированное исполнение заказа любой сложности. Специалисты, занимающиеся работой с вакансиями, имеют значительный опыт в области поиска работников в том или ином направлении;

Достойная база кандидатов. Этот параметр относится к существенным преимуществам при поиске подходящего сотрудника. Рекрутеры каждый день пополняют базу анкетами соискателей;

Правдивые сведения. Все данные, которые соискатель вносит в резюме, проходят строгую проверку, а личностные качества, наличие навыков и иные параметры проверяются при личной встрече с человеком, находящимся в поиске работы. Поэтому работодатель может рассчитывать на высокое качество собранной базы, присутствия в ней анкет узкопрофильных специалистов;

Качественный отбор кандидатов. Соискатели проходят своеобразный экзамен, который состоит из нескольких этапов. Специалист агентства по персоналу в Москве выбирает несколько резюме, далее происходит телефонное общение, подходящие кадры приглашаются на собеседование, в процессе которого анализируются как личностные качества человека, так и его навыки;

Экономия сил и времени. Агентство выполняет всю работу по подбору кадров самостоятельно. Клиенту не нужно тратить время на сбор информации, ознакомление с рекомендациями, проведение собеседований.

Конфиденциальность. Консультанты озвучивают кадрам только те данные, которые одобрил клиент.

Скрытый поиск сотрудника по желанию заказчика. Если работодатель не согласен на публикацию информации о вакансии, не желает разглашать сведения о предприятии, условиях прима на работу, размеров вознаграждения, подбор кандидата осуществляется вне открытого поиска.

Гарантия положительного результата. Одним из главных достоинств обращения в специализированную компанию является наличие гарантии. Если клиента не устраивает подобранный кандидат, трудовой договор аннулируется в течение предварительно установленного периода, агентство предоставит замену.

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