При замене паспорта можно сэкономить на госпошлине

При подаче документов через портал госуслуг на получение (замену) паспорта, оформление загранпаспорта, или приглашения для иностранного гражданина, можно сэкономить на государственной пошлине.

При замене паспорта гражданина РФ по причинам достижения 20, 45 лет, изменения установочных данных (фамилии, имени, отчества), обнаружении ошибок, изменения внешности — размер госпошлины, которая оплачивается при посещении банка, составляет 300 рублей.

При подаче документов через портал государственных услуг размер госпошлины на данную услугу на 30% ниже и составляет 210 рублей.

Аналогичная скидка предусмотрена и при получении паспорта в связи с утратой, кражей, порчей. Если обычный размер госпошлины составляет 1500 рублей, то сумма со скидкой составит 1050 рублей.

При оформлении заграничного паспорта через портал госуслуги экономия составит 1050 рублей. Вместо 3500 рублей гражданин, обратившийся в отдел по вопросам миграции в электронном виде, заплатит 2450 рублей.

Кроме того, оформление документов через портал государственных услуг существенно экономит время и не требует посещение банка для оплаты госпошлины. Заявителю назначается точное время приёма и он получит документы без заполнения бланков и ожидания в очереди.

Для подачи документов необходимо пройти регистрацию на сайте портала государственных услуг: www.gosuslugi.ru.

Фото: prograzhdanstvo.ru