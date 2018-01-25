Причины развития аутизма у детей

Аутизм у ребёнка может начать своё развитие по нескольким причинам:

•Вакцинации, имеющие в составе ртуть. Иногда у детей возникает интоксикация от этого элемента. Хотя многими проведёнными исследованиями это не подтвердилось, но выяснилось, что на ребёнка влияет фактор стресса, который запускает развитие патологии.

•Нарушение системы пищеварения;

•Нарушение ЖКТ с воздействием на него токсинов бактерий;

•Наследственность;

•Патологии обмена веществ;

•Генетического заболевания, с нарушением обмена аминокислоты;

•Перегрузки нервной системы;

•Поражения внутри организма маленького человечка, слизистой кишечника.

В интернете можно получить информацию о признаках аутизма у ребёнка 3 лет, подробнее здесь.