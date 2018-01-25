Причины развития аутизма у детей
Аутизм у ребёнка может начать своё развитие по нескольким причинам:
•Вакцинации, имеющие в составе ртуть. Иногда у детей возникает интоксикация от этого элемента. Хотя многими проведёнными исследованиями это не подтвердилось, но выяснилось, что на ребёнка влияет фактор стресса, который запускает развитие патологии.
•Нарушение системы пищеварения;
•Нарушение ЖКТ с воздействием на него токсинов бактерий;
•Наследственность;
•Патологии обмена веществ;
•Генетического заболевания, с нарушением обмена аминокислоты;
•Перегрузки нервной системы;
•Поражения внутри организма маленького человечка, слизистой кишечника.
В интернете можно получить информацию о признаках аутизма у ребёнка 3 лет, подробнее здесь.
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