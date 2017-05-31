Причины укрепления курса рубля с 2015 по 2016 год

mavit
Автор: mavit Май 31, 2017 05:36

Причины укрепления курса рубля с 2015 по 2016 год

С ноября 2015 года по ноябрь 2016 курс рубля вырос до максимальных отметок. Экономисты обозначают эту ситуацию как «психологическая отметка». Фондовые брокеры и аналитики охотно оперируют этим термином. Они утверждают, что при приближении к «психологической отметке» валютный рынок активизируется, подталкивая себя к преодолению некой планки. В данном случае в роли планки выступает курс рубля, который при активизации валютного рынка, начал укрепляться.

На фоне укрепляющегося курса рубля американская валюта обновила минимум с ноября 2015 на московской бирже, а евро впервые за долгое время опустился ниже 70 рублей.

Причины укрепления

  1. Главной причиной укрепления национальной валюты является подорожание нефти. Стоимость основного сорта нефти, торгуемого на международных биржах, к ноябрю 2016 года вырос более чем на 1%, составив тем самым $50,44 баррель. И это притом, что за исключением прошедших выборов президента в США и победы Республиканца Дональда Трампа, логических драйверов для роста цен на нефть пока нет.
  2. Не стоит забывать, что ранее организация стран-экспортеров нефти пришла к единому историческому соглашению, целью которого является сокращение выдачи квот на добычу нефти. Впрочем, несмотря на некоторое продвижение в заседании ОПЕК, трейдеры дают негативные прогнозы на исход договоренностей.

Опасность укрепления национальной валюты

Устойчивое укрепление курса рубля связано также с тем, что главный денежно-кредитный институт РФ – Банк России – ведет довольно жесткую политику. Это создает удобные, или даже – идеальные условия для спекулянтов, действующих на фондовом и валютном рынке по стратегии carry trade. Экономисты заявляют о том, что подобное поведение участников рынка в целом, и инвесторов в частности, может привести к изменению курса рубля. В качестве примера они приводят историю 2008 года, когда пузырь carry trade японской иены лопнул, что привело к тому, что лопнули пузыри и других финансовых рынков.

Отчасти именно это стало причиной того, что процентное соотношение нерезидентов в рублевых облигациях, выпускаемых Министерством финансов Российской Федерации, достигло докризисного уровня. Краткосрочные притоки капиталов, связанные с тем, что нерезиденты стремятся воспользоваться более высоким уровнем процентных ставок в России, по сравнению с той же Японией или США, приводит к укреплению курса рубля.

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mavit
Автор: mavit Май 31, 2017 05:36
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