Применение ПНД трубы для скважин

Технология бурения скважины требует обязательной обсадки трубами, чтобы защитить ее от осыпания грунта и исключить вероятность загрязнения воды. Трубная продукция для таких целей изготавливается из стали (нержавейки, эмалированной и оцинкованной) и пластика (полиэтилена). Производители предлагают еще асбестоцементные обсадные изделия.

Наибольшее распространение получили трубы ПНД, которые используют как в частных, так и промышленных целях. При их установке изначально бурится скважина, затем в нее опускают колонну из труб, полученное пространство заливают бетоном и опускают трубу.

Преимущества ПНД труб

Трубы ПНД изготавливаются из материала, который не ржавеет (как металл) и не оказывает негативного влияния на питьевую воду (как асбоцемент).

Стоит отметить основные преимущества труб ПНД низкого давления:

Небольшой вес, облегчающий установку и транспортировку.

Получение чистой питьевой воды.

Устойчивость к влиянию грунта.

Получение герметичного соединения.

Хорошая пропускная способность, благодаря наличию гладкой поверхности.

Морозостойкость, позволяющая использовать изделия в любых климатических зонах.

Долговечность.

Кроме этого, данная трубная продукция не гниет и не окисляется. Ее используют при бурении скважин водо- и газопроводного назначения, при установке канализаций.

Особенности размеров трубной продукции

Трубы ПНД низкого давления изготавливаются в голубом или черном цвете, подходящие варианты труб в любой ценовой категории и нужным диаметром можно найти здесь. Выполняются такие трубы с наружной (стыкуются за счет муфтовых соединений) и комбинированной резьбой. Форма у резьбы бывает:

Цилиндрической (ленточной). У витков прямоугольный профиль.

Трапециевидной (конической). Отличаются повышенной герметичностью, но изготавливаются под заказ.

Обсадные трубы, оснащенные резьбой, качественно укрепляют поверхности скважины. Для них не используется сварка и специальное оборудование, что обеспечивает высокую скорость установки, которая осуществляется по принципу конструктора.

Технические условия, указанные выше, применяются к обсадным ПНД трубам, которые выпускаются диаметром 90-180 мм, толщина полиэтиленовых стенок составляет 7,3-10,2 мм. При устройстве скважин малого заглубления толщина стенки уменьшается до 5 мм. Если скважина глубокая, толщина стенки обычно превышает 14 мм. Стандартная длина труб составляет 4 метра, шаг витков – 6 мм, их глубина – 2,2 мм. По требованию заказчика могут изготавливать изделия иных размеров.

Запомните! Трубы ПНД не используются для скважин большой глубины и высокодебитных. По этой причине изначально рекомендовано установить ее диаметр, исходя из:

Предполагаемых объемов воды.

Времени ее наполнения и мощности насоса.

Для утепления ПНД трубы обертываются материалами из пластика или металла. Для улучшения такой теплоизоляции устанавливается воздушная прослойка (5 см), а зазоры часто заполняют опилками.

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