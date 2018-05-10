Принцип работы эвакуатора

Для заказа эвакуатора в Воронежской области рекомендуется обратиться в проверенную компанию Гепард Воронеж, также рекомендуется ознакомиться с принципом работы предоставляемой техники — эвакуатора.

Принцип работы данного транспортного средства стандартный и основой этого типа техники является простой автомобиль определённой модели, грузоподъемности и так далее. Но, говоря более подробно о принципе погрузочно-разгрузочной работы транспорта, есть различия.

Эвакуаторы, имеющие лебедку, функционируют таким образом: платформа на самом кузове имеет выдвигающиеся пандусы. По ним автомобиль, который нужно эвакуировать, должен либо заезжать самостоятельно или подтягиваться специальной лебедкой. Она, предназначенная для эвакуаторов, имеет гидравлический тип привода, но ещё может быть электрический привод.

Модели с краном-манипулятором

Их привод, как правило, является гидравлическим. С помощью данного оборудования возможно произвести погрузку автомобиля, находящяегося в любом положении и техническом обеспечении.

Эвакуатор, имеющий кран, часто применяется для выполнения быстрой эвакуации, транспортировки и при сложных условиях дорожной обстановки. А ещё используется при наличии повреждений колес, когда даже лебедкой машину невозможно закатить на нужную, подготовленную платформу.

При перевёрнутом положении транспортного средства или нахождения его в кювете нужно воспользоваться помощью такого оборудования, как кран-манипулятор. Он вытащит автомобиль и поместит его или, оставшиеся элементы от него, на саму платформу. В каждом случае, при подъеме транспортного средства, предлагается использовать ремень или подкладки, которые уберегают кузов, корпус автомобиля от повреждения.

Эвакуаторы с частичной погрузкой

Большая популярность этих транспортных средств со специфичной для них конструкцией связана тем, что они могут производить загрузку не каждого автомобиля, а только ту его половину, которая не может сама катиться.

Эвакуатор с частичной погрузкой подойдёт для транспортных средств, имеющих большие габариты. Он также применяется для выполнения перевозки транспортного средства на штрафстоянку, за какие-либо нарушения, подразумевающие изъятие автомобиля. Принцип заключается в поднятии передних колёс. Задние остаются на дорожном полотне.