Принцип работы винтового конвейера

Промышленный транспортёр, который используют для перемещения сыпучих материалов по желобу, принято называть шнеком или винтовым конвейером. Благодаря своей универсальности, он является незаменимым при ускоренной транспортировке различных круп, муки, сахара, древесных опилок и много другого.

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Механизм действия винтового конвейера достаточно прост: необходимо загрузить сыпучий материл в специальный отсек (бункер) или верхний патрубок. Попав в желоб, за последующее продвижение массы отвечают осевые ветки, продвигающие всё к отверстию, находящемуся на выходе.

Главным элементом подобного конвейера считают винтовой шнек. За сами же вращательные действия отвечает двигатель, поддающийся предварительной настройке, необходимой для установки поступательных движений вместе с интенсивностью вращений. При необходимости, производительность транспортёра может быть увеличена путём приобретения особого преобразователя. В зависимости от модели имеющегося шнека, на него могут быть установлены дополнительные датчики, отвечающие за подачу перемещаемого материала до заданного уровня с последующим отключением.

Главным преимуществом машины необходимо отметить общую выработку, ведь она в состоянии работать без остановок, что повышает общий уровень транспортировки смесей. Работать же машина способна при наклоне корпуса в 60 градусов.

В остальном, всё зависит исключительно от вида винтового конвейера и его классификации. К примеру, тип корпуса способен значительно отличаться открытым и закрытым типом. В качестве повышения работоспособности, также представлены модели сразу с несколькими винтами. Отличительной чертой способно выступить направление вращения шнека, хотя на деле это практически ни на что не влияет. А вот обязательным пунктом, будет выбор расположения корпуса: доступны горизонтальные и наклонные варианты, все со своими особенностями в принципе подачи груза.