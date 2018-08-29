Пристройка веранды к дому

Преимущества и особенности пристройки веранды

Бывают ситуации, когда в доме практически нет свободного пространства для полноценного отдыха. Проблему можно решить за счет добавочной жилой комнаты, но куда проще и удобней пристроить просторную веранду. Ее площадь и вид подбираются в соответствии с индивидуальными предпочтениями, но всегда нужно помнить о сопутствующих тонкостях строительного процесса.



Особенности типовых домов

Большая часть плановых построек производится без дополнительных излишеств. Как результат, пристройка веранды производится по мере необходимости. В случае с маленькими домами бывает сложно найти место для нормального хранения вещей или семейных посиделок. Организация подобного пространства не составляет особого труда.

Типы веранд

В принципе, без особого труда можно получить информацию о строительстве беседки своими руками источник тут. Останется лишь определиться с выбором материала для возведения этой функциональной и комфортной части особняка. В преобладающем большинстве ситуаций все связано с материалом, из которого возведен сам дом. В случае с кирпичными постройками вполне логично использовать данный материал и при конструировании веранды. Сама конструкция может быть полностью или частично закрытой.

Расположение

Подбирая оптимальное местоположение, нужно учесть несколько характерных особенностей, таких как:

Внешний вид самого дома

Оптимальные сезонные показатели (отсутствие сильных ветров, палящего солнца и прочих климатических факторов)

Окружающий ландшафт (всегда приятно любоваться красивыми видами)

Возможность беспрепятственного монтажа дополнительной двери.

Наличие свободного пространства.

Просто перейдя по ссылке https://ru.wikipedia.org/wiki/Веранда можно получить информацию о Веранде, удовлетворяющей требованиям большинства современных потребителей.

Оптимальные размеры и материалы

Веранда не должна быть слишком большой, ведь речь идет о неотапливаемом помещении. Считается, что она должна быть хотя бы в 2 раза меньше, чем опорная стена. Если же говорить о маленьких домиках, то пристройка может быть полноценной комнатой, соответствующей ширине дома.

При возведении кирпичной постройки нужно заложить надежный фундамент. Она будет оказывать сильное давление на поверхность, поэтому спустя время грунт начнет проседать, а стены покроются трещинами. Для создания мощного и прочного пола используется брус. Он будет служить на протяжении длительного времени. Хотя, нередко встречаются варианты с керамической плиткой.