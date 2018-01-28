Призывников собираются заставить приходить в военкомат без повестки

Отныне отчисленным студентам и выпускникам школ станет сложнее косить от армии, — рассказывает «Комсомольская правда».

Отяготить жизнь уклонистов взялся первый замглавы комитета Госдумы по обороне Андрей Красов. Он разработал законопроект, по которому приходить в военкомат молодых людей заставят и без повестки.

Сейчас повестку должны вручать лично призывнику под расписку. А вот хитрец уже может бегать от почтальона с «письмом счастья» сколько угодно — пока его не выловит полиция. Уже за уклонение от службы в армии после получение повестки юнцу грозит до двух лет лишения свободы.

И эту лазейку в законе решил перекрыть депутат Красов.

— В отсутствие такой расписки привлечь гражданина к административной или уголовной ответственности за неявку на мероприятия, связанные с призывом на военную службу, практически невозможно, чем и пользуются недобросовестные граждане (на 1 января 2017 года около 170 тыс. человек), — пишет думец в пояснительной записке. — Так, в период проведения призывных кампаний 2016 года военные комиссариаты не смогли оповестить о явке на соответствующие мероприятия более 90 тыс. призывников (30% от общего числа граждан, призванных на военную службу).

Что же изменится теперь?

Во-первых, по идеи Госдумы, призывника-беглеца можно не разыскивать с собаками, чтобы вручить повестку лично, а отправлять ее заказным письмом по почте. И уже военкомат будет считать документ врученным, если за получение письма распишется призывник или достигший 18 лет член его семьи. И если почта провалила военное задание, и письмо пришло после указанной даты явки в военкомат, молодой человек обязан прийти туда в течение трех дней после получения письма.

Во-вторых, если парень получил повестку, но призыв уже закончился, он должен сам приехать в военкомат. Сделать это обязан до начала следующего призыва. И, самое интересное, самостоятельно должен приехать и призывник, которому повестка так и не пришла. Правда, депутат не уточнят, как молодой человек узнает о призыве.

В-третьих, депутат предлагает больше не заставлять полицию бегать за уклонистами, чтобы привозить их в военкоматы. Мол, по сути сотрудники внутренних дел занимаются розыском и дознанием, а это нарушает права уклонистов от армии, которым не вручена повестка. Полиция будет подключаться только после возбуждения уголовного дела.

— Это поможет бороться с уклонистами, — поделился с «КП» первый зампред комитета Совфеда по обороне Франц Клинцевич. — Молодой человек, которому исполнилось 18 лет, должен знать — он призывной. Если он не приходит в военкомат, его нужно считать уклонистом. Все остальное — от лукавого. Раньше люди с большими полномочиями специально не докручивали закон, чтобы обезопасить от службы своих детей. Якобы уехал куда-то, якобы не знал. Все это чепуха. Закон важный и нужный.

Фото: kirov-portal.ru