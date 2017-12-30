Продажа квартир в Кемерово: обзор рынка жилья

Проблему обманутых дольщиков правительство РФ собирается решить, закрыв возможность долевого строительства. Новым источником финансирования станут банки. В результате для покупки станут доступны исключительно готовые к введению в эксплуатацию здания. Это повлечет за собой рост стоимости жилплощади до 30% от цены на этапе котлована. Помещения в новостройках станут дороже вторичного жилья.

В каталоге объявлений НайдиДом представлена информация о продаже квартир в Кемерово с указанием цены, месторасположения и прочих характеристик. На начало зимы 2017 года в городе насчитывается 52 135 объектов недвижимости, доступных к покупке. Из них 2 199 можно приобрести за 3 миллиона рублей. Дешевых вариантов предложено 34 071 шт. Элитные апартаменты можно присмотреть среди 427 предложений. Двухуровневых помещений 41 шт.

На данный момент площадь в строящемся проекте сопоставима по оценке с дешевым аналогом на вторичном рынке. Покупатели отдают предпочтение будущему комфорту и добротности постройки. Ситуация изменится, когда на рынке останутся лишь готовые новостройки с высоким ценником. Взгляды потенциальных владельцев недвижимости обратятся к доступному вторичному сектору в зданиях хрущевской и брежневской эпохи.

Актуальная стоимость кемеровской недвижимости

В конце ноября средняя цена квартиры в Кемерово составила 2,348 миллиона руб., одного квадратного метра — 43 112 руб. Относительно предыдущего месяца наблюдается снижение показателя на 1%.

В зависимости от планировки помещения стоимость (в миллионах рублей) и доля предложений на рынке выглядят таким образом:

однокомнатные (39%) — 1,387;

двухкомнатные (35%) — 2,200;

трехкомнатные (20%) — 3,158;

многокомнатные (6%) — 3,945.

Предложения до 1 миллиона составляют 11% общей массы. Наибольшую долю в 72% имеют варианты стоимостью 1-3 млн р. Недвижимость дороже 3 млн р. занимает 17% доступных к приобретению жилых помещений.

Где выгодно покупать жилье в Кемерово?

К престижным районам города относятся Лесная Поляна, Центральный, ФПК, Южный, Заводский. Здесь можно приобрести жилье по средней цене 2,7-3,6 млн рублей. Дешевле стоит жилплощадь в районах Ленинский, Радуга, Рудничный — 2,3-2,6 млн рублей. Бюджетная недвижимость представлена в районах Кедровка и Кировский — 1,6-1,8 млн рублей.

Самым выгодным приобретением станет жилье в новом доме в Рудничном районе. Разница в квадратных метрах между помещением в новостройке и старом доме по одной стоимости на данной территории составила 23 %. Наименьшая разница в 9,3 % по рассматриваемому критерию выявлена в Кировском районе.