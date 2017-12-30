Продажа квартир в Кемерово: обзор рынка жилья

mavit
Автор: mavit Декабрь 30, 2017 04:59

Продажа квартир в Кемерово: обзор рынка жилья

Проблему обманутых дольщиков правительство РФ собирается решить, закрыв возможность долевого строительства. Новым источником финансирования станут банки. В результате для покупки станут доступны исключительно готовые к введению в эксплуатацию здания. Это повлечет за собой рост стоимости жилплощади до 30% от цены на этапе котлована. Помещения в новостройках станут дороже вторичного жилья.

В каталоге объявлений НайдиДом представлена информация о продаже квартир в Кемерово с указанием цены, месторасположения и прочих характеристик. На начало зимы 2017 года в городе насчитывается 52 135 объектов недвижимости, доступных к покупке. Из них 2 199 можно приобрести за 3 миллиона рублей. Дешевых вариантов предложено 34 071 шт. Элитные апартаменты можно присмотреть среди 427 предложений. Двухуровневых помещений 41 шт.

текст3_1

На данный момент площадь в строящемся проекте сопоставима по оценке с дешевым аналогом на вторичном рынке. Покупатели отдают предпочтение будущему комфорту и добротности постройки. Ситуация изменится, когда на рынке останутся лишь готовые новостройки с высоким ценником. Взгляды потенциальных владельцев недвижимости обратятся к доступному вторичному сектору в зданиях хрущевской и брежневской эпохи.

Актуальная стоимость кемеровской недвижимости

В конце ноября средняя цена квартиры в Кемерово составила 2,348 миллиона руб., одного квадратного метра — 43 112 руб. Относительно предыдущего месяца наблюдается снижение показателя на 1%.

В зависимости от планировки помещения стоимость (в миллионах рублей) и доля предложений на рынке выглядят таким образом:

  • однокомнатные (39%) — 1,387;
  • двухкомнатные (35%) — 2,200;
  • трехкомнатные (20%) — 3,158;
  • многокомнатные (6%) — 3,945.

 

Предложения до 1 миллиона составляют 11% общей массы. Наибольшую долю в 72% имеют варианты стоимостью 1-3 млн р. Недвижимость дороже 3 млн р. занимает 17% доступных к приобретению жилых помещений.

текст3_2

Где выгодно покупать жилье в Кемерово?

К престижным районам города относятся Лесная Поляна, Центральный, ФПК, Южный, Заводский. Здесь можно приобрести жилье по средней цене 2,7-3,6 млн рублей. Дешевле стоит жилплощадь в районах Ленинский, Радуга, Рудничный — 2,3-2,6 млн рублей. Бюджетная недвижимость представлена в районах Кедровка и Кировский — 1,6-1,8 млн рублей.

Самым выгодным приобретением станет жилье в новом доме в Рудничном районе. Разница в квадратных метрах между помещением в новостройке и старом доме по одной стоимости на данной территории составила 23 %. Наименьшая разница в 9,3 % по рассматриваемому критерию выявлена в Кировском районе.

Читайте также

mavit
Автор: mavit Декабрь 30, 2017 04:59
Оставить комментарий

Нет комментариев

Ваш комментарий будет первым!

Стань первым, то выскажет свое мнение относительно этой статьи.

Оставить комментарий
Посмотреть комментарии

Оставить комментарий

Оставляя комментарий, Вы соглашаетесь с условиями пользовательского соглашения

Новости

Комментарии

  • Лена

    Лена

    Сегодня было нападение стаи бродячих собак на 9 - ти летнего ребёнка...кто там такой добрый и умный,я сообща адрес можете…

    Читать статью
  • Арманжан

    Арманжан

    Ето самый лучший игра в мире мне очень нравится

    Читать статью
  • Арманжан

    Арманжан

    Игра очень хороший

    Читать статью
  • Анастасия

    Анастасия

    Платно... Везде на юриста платно

    Читать статью
  • Сергей

    Сергей

    Статья написана, вероятно, давно и перепечатана сегодня. Где Вы нашли сегодня краны по 100 -500 сатошей? Бред какой-то...

    Читать статью

Фото

Детский сад № 57 «Радуга»: детство не кончается никогда!

4 Фотографии Все фотографии

Закрытие фестиваля «Земляки». 9 августа 2015 года

71 Фотографии Все фотографии

Соревнования по скоростному маневрированию. 9 августа 2015 года

47 Фотографии Все фотографии