Продукты на Алтае дешевеют?

По крайней мере, в этом уверен Алтайкрайстат.
По утверждению статистиков из Барнаула, наблюдается снижение цены на творог, яблоки, рыбную продукцию, свинину, говядину, баранину, подсолнечное масло, сахар-песок, капусту, картофель, лук, морковь.Также подешевели огурцы (на 9 рублей за килограмм относительно января 2016 года) и помидоры (на 37 рублей).
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