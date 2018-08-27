Проектирование газо- и электроснабжения

Инженерные коммуникации присутствуют практически везде – дома, как частные, так и многоквартирные, на улице и в особенности на разнообразных предприятиях. Везде есть те или иные сети снабжения, без которых нормальная функциональность была бы невозможна. Одними из них являются газовые и электрокоммуникации, проектирование которых важная часть развития нового предприятия.

Газификация предприятия

Газ — это универсальное и дешевое топливо, которое до сих пор повсеместно используется для эффективной работы множества предприятий.



Для того, чтобы газоснабжение приносило предприятию пользу, а не тяжкий вред, перед началом его монтажа требуется провести множество расчетов и скрупулезный анализ имеющейся информации. Даже строительство, проведенное в высшей степени качественно по всем стандартам, не сможет гарантировать правильную работу оборудования, если присутствуют ошибки в проектировании.

Проектирование газификации здания выполняется до начала или на ранней стадии строительства. Этапы этого процесса можно разделить на следующие:

Подготовительный

Проектный

Постпроектный

Газификация строящегося здания – это абсолютно не та сфера услуг, на которой можно сэкономить, ставя во главу угла цену, а не качество. Если заказать проект газоснабжения у лицензированной компании, можно избежать множества проблем, в том числе и тех, что могут привести к фатальным последствиям.

Электроснабжение для предприятия

Электроэнергия — это аспект, правильное проектирование которого является ключом для успешного функционирования любого предприятия, позволяет минимизировать издержки, повысить доход и обеспечить сотрудникам комфортную рабочую зону.

Начиная проектирование электроснабжения предприятий, компания (поставщик услуг) концентрирует внимание на следующих особенностях процесса:

1. Простота и возможность внедрение систем нового поколения

2. Избежание перегрузок

3. Обеспечение бесперебойного производства

4. Безопасность

Проектирование и последующая эксплуатация систем и оборудования электроснабжения — это непростая задача, которой нужно уделить особое внимание. На сегодняшний день эта сфера услуг находится в постоянном движении, совершенствуется технология внедрения и обслуживания, что позволяет намного эффективнее использовать оборудование в процессе производства. Но для качественной работы по проведению электроснабжения обязательно использовать только услуги лицензированных специалистов.