Программа софинансирования пенсии: государство удвоило взносы участников за 2016 год

В прошлом году наши земляки, участники Программы государственного софинансирования пенсии, внесли на свои счета 35,5 млн рублей добровольных взносов, — пишет Официальный сайт г. Бийска.

Общая сумма софинансирования всегда меньше общей суммы взносов, поскольку ежегодно есть случаи, когда платежи составляют менее двух тысяч рублей или свыше 12 тыс. рублей, в то время как софинансируются взносы в диапазоне от двух до 12 тыс. рублей в год.

Добровольные взносы алтайских работодателей, которые участвуют третьей стороной в Программе, в 2016 году составили 101 тыс. рублей. Взносы работодателя софинансированию государством не подлежат.

Все вышеперечисленные средства учтены на лицевых счетах граждан и переданы в управляющие компании и негосударственные пенсионные фонды, которые вошли в систему гарантирования сохранности пенсионных накоплений. Как и все остальные пенсионные накопления, эти средства будут выплачены при выходе гражданина на пенсию (или выплачены правопреемникам в случае смерти гражданина).

В целом за все время действия Программы софинансирования ее участники, жители Алтайского края, внесли в фонд своей будущей пенсии 367,3 млн рублей и получили на эту сумму государственную поддержку. Взносы алтайских работодателей составили 1,3 млн рублей. Таким образом, общая сумма пенсионных накоплений, сформированных в рамках Программы, превысила 368,6 млн рублей.

— Действующий в настоящее время мораторий на формирование пенсионных накоплений из страховых взносов на обязательное пенсионное страхование, — подчеркнул начальник управления организации персонифицированного учета ОПФР по Алтайскому краю Вадим Застрожнов, — не затрагивает действие Программы: взносы ее участников софинасируются вовремя и в полном объеме.

Напомним, что сегодня граждане могут сами формировать пенсионные накопления в системе обязательного пенсионного страхования. Для этого необходимо обратиться в ПФР с заявлением и самостоятельно уплачивать добровольные взносы на формирование своих пенсионных накоплений.