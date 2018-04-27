Первыми производить ламинат начали европейские производители, позже такой вид напольного покрытия стал производиться и в других странах. Многие европейские предприятия пришли на рынки России причём и продукцию они стали производить в этой стране, так как рынок огромен, а подобное производство позволяет сэкономить на пошлинах ввоза продукции на территорию иной страны.

Рейтинг производителей

Принято считать, что все хорошее производят только за границей, поэтому изделия оттуда стоят существенно дороже. Переход производств европейский брендов снизил цену на продукцию, но не ее качество. Есть полностью российские компании, которые производят свои коллекции ламината достаточно качественно, при этом их продукция также стоит демократично. Увидеть цены и названия производителей можно в таблице, отслеживающей рейтинг:

Среди европейских производителей больше ценится ламинат Quick Step, бельгийского производства. Это действительно качественный и хороший материал, который имеет все степени защиты и долго служит. Но его цена начинается от 1000 рублей за кв. метр и нечасто можно найти его в нужном количестве. Европейский ламинат поставляет свою продукцию уже много времени в Россию. Его материалы качественны, отличаются новейшими разработками в области дизайна, что позволяет подобрать ламинат под дизайн любой комнаты. Цена ламината от европейских производители начинается от 800 рублей. Не менее ценятся немецкие производители ламината, их покрытие отвечает всем требованиям, поскольку изготовление товаров, не имеющих проблем в эксплуатации, является Германии важны. В производство запускают только материалы высокого качества, применяются новейшие разработки в области соединения материалов. Цена немейских панелей начинается о 600 рублей. Российские производители, например, ламинат Kronotex, ничем не уступает качеству иных производителей, но как правило, использует в изготовлении уже опробованные методики, которые считаются устаревшими. Цена ламината такого уровня начинается от 500 рублей. Самым последнее место занимает продукция китайских компаний, поскольку она часто не отвечает нужным и важным требованиям. Несомненно, есть китайские производители, изготавливающие продукцию достойного качества, но их мало.

Выбор ламината той или иной фирмы полностью зависит от покупателя. Стараются ориентироваться на цену продукции, но лучше производить выбор по качеству и не экономить.