Производство мебели: преимущества эксклюзивной мебели

mavit
Автор: mavit Февраль 7, 2018 00:49

Производство мебели: преимущества эксклюзивной мебели

Причин для приобретения мебели много. Это новоселье, переезд, желание обновить интерьер или пополнение в семье. В любом случае к этому вопросу нужно отнестись серьёзно. При подборе мебели для дома всегда можно пойти двумя путями. 

Первый путь подразумевает меньше хлопот, так как нужно только определиться с параметрами мебели, после чего прийти магазин и выбрать нужную модель. Второй путь более интересный, так как в этой ситуации придется принимать участие в создании индивидуального проекта. Такой подход может потребоваться в том случае, если параметры помещения являются нестандартными, и нужно придумывать, как вписать мебель в интерьер.

Когда стоит отдавать предпочтение эксклюзивной мебели?

Эксклюзивные шкафы, как и любой другой вид эксклюзивной мебели, позволяет с умом использовать каждый сантиметр пространства в помещении. У готовых шкафов могут наблюдаться проблемы с ограниченным размерным рядом. Из-за этого подобрать что-то подходящее получается не всегда. Если рассматривать встроенные системы хранения, то они всегда являются строго индивидуальными – редко, когда ниша в стене является идеально ровной. Также нельзя обойти стороной и вопрос функциональности мебели. Для тех же шкафов стандартной комплектацией является наличие штанги для плечиков и набор полок. Эксклюзивных идей для шкафов гораздо больше. Можно выбрать следующее:

  1. Штанги для плечиков могут располагаться в два ряда, но вместо верхней штанги будет пантограф.
  2. Для туфель могут использоваться наклонные полки, сапоги же можно размещать на подвесных вешалках.
  3. В шкафу могут присутствовать полки на роликах, металлические корзины, ящик с разделителями.

Преимущество эксклюзивной мебели с дизайнерской точки зрения

Производство мебели в стандартной конфигурации страдает недостатком цветовой палитры. Обычно предлагается не более 10 вариантов расцветки, так как производители закупают оптом выбранный материал, соответственно, они не могут себе позволить хранить большое количество цветов. При выборе мебели на заказ производитель предлагает до сотни различных вариантов фактур ДСП, а есть еще и другие варианты, в частности, мебель может декорироваться фотопечатью или пескоструйными рисунками. У эксклюзивной мебели может быть один недостаток, и связан он с временем подготовки проекта и непосредственным производством мебели. Но если параметры помещения не позволяют использовать стандартные виды мебели, то эксклюзивные модели становятся практически безальтернативным вариантом.

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mavit
Автор: mavit Февраль 7, 2018 00:49
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