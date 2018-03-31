Производство памятников

Как ни крути, но такой неприятный и сложный для многих в жизни момент как похороны, так или иначе всегда откладывает свой отпечаток на тех, кто занимается организацией похорон и просто утратил родного для себя человека. Важно понимать, что сам по себе процесс ритуальных услуг – это не только арендованный зал для поминок или заказ гроба, но и выбор вместе с покупкой специального памятника. Как правило, похоронные агентства не занимаются изготовлением надгробных плит и памятников. Они заказывают их у специально предназначенных для этого организаций, которые и производят такой неотъемлемый на кладбище атрибут.

Какие виды памятников бывают и какой лучше всего выбрать?

Отдельно стоит сказать, что к наиболее прочным и долговечным надгробиям, относятся памятники выполненные из мрамора, гранита и любой природной натуральной породы из камня. По словам работников ритуальных услуг, большинство родственников усопших предпочитают заказать памятник из гранита, т.к. изображение на нем получается достаточно четким и наиболее реалистичным.

Что же касается основной классификации видов, то можно поделить их на 4 основных типа:

Классический – памятник на могилу покойного имеет форму прямоугольника на могилу или памятник более округлой формы, на которой указанные инициалы, дата жизни и любая стандартная фотография человека; Надгробие в виде креста – имеет так же прямоугольную форму + каменный или бетонный крест (с фотографией или без нее); В редких случаях, родственники решают не ставить черные понурые ритуальные плиты, а поставить на кладбище (индивидуально заказанную по личному эскизу) скульптуру умершего; Двойные памятники. Приобретаются в тех случаях, когда нужно похоронить сразу двоих (мужа и жену, например, или братьев, сестер и т.д.); Мемориальные надгробия или, по-другому, комплекс – имеет в себе сразу несколько композиций (т.е. кроме традиционного памятника, можно установить на участке кладбища несколько лавочек, стол и как неотъемлемое дополнение — вокруг поставить кованую ограду).

Кроме того, полезно заранее знать, что памятники на кладбище производят не только из мрамора или гранита, а так же и из металла (чаще всего – оцинкованной стали), искусственного камня или даже из бетона. Надгробия из полимербетона являются самой популярной моделью для тех, у кого ограниченный бюджет денежных средств на организацию.