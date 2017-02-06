Прокатилась на «бублике» — осталась без пальцев

Главу бийской фирмы по прокату инвентаря будут судить за калечащее оборудование.

Бийский районный суд рассмотрит дело 51-летней предпринимательницы, которая обвиняется в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей.

По данным следствия, на базе отдыха «Берёзовая роща» ранее возглавляемая ею фирма оборудовала самодельный канатный подъёмник, выполненный с целым рядом нарушений техники безопасности. В частности, не были оборудованы защитой механические вращающиеся части. Это и стало причиной несчастного случая в январе 2016 года, когда надувные сани отсоединились от троса и у 40-летней женщины отсекло кончики сразу четырёх пальцев.

Обвиняемой грозит до двух лет лишения свободы.