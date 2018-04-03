Прокуратура: В большинстве проверенных ТЦ Бийска находиться опасно

Прокуратура города Бийска зафиксировала нарушения противопожарной безопасности в большинстве проверенных ТРЦ города, — рассказывает «АиФ-Алтай».

Нарушения были выявлены как со стороны владельцев торговых центров, так и со стороны арендаторов.

Основные нарушения: эвакуационные проходы узкие, загромождённые; эвакуационные выходы заперты; не работают системы автоматической пожарной сигнализации и звукового оповещения; перекрыты оборудованием или торговыми стеллажами доступы к средствам пожаротушения и источникам воды; отсутствуют светящиеся указатели путей эвакуации и другие нарушения.

«Нарушения стали поводом для подготовки мер прокурорского реагирования в отношении 5 владельцев и арендаторов торговых объектов», — сообщается в пресс-релизе ведомства.