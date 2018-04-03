Прокуратура: В большинстве проверенных ТЦ Бийска находиться опасно

mavit
Автор: mavit Апрель 3, 2018 11:45

Прокуратура: В большинстве проверенных ТЦ Бийска находиться опасно

Прокуратура: В большинстве проверенных ТЦ Бийска находиться опасно

Прокуратура города Бийска зафиксировала нарушения противопожарной безопасности в большинстве проверенных ТРЦ города, — рассказывает «АиФ-Алтай».

Нарушения были выявлены как со стороны владельцев торговых центров, так и со стороны арендаторов.

Основные нарушения: эвакуационные проходы узкие, загромождённые; эвакуационные выходы заперты; не работают системы автоматической пожарной сигнализации и звукового оповещения; перекрыты оборудованием или торговыми стеллажами доступы к средствам пожаротушения и источникам воды; отсутствуют светящиеся указатели путей эвакуации и другие нарушения.

«Нарушения стали поводом для подготовки мер прокурорского реагирования в отношении 5 владельцев и арендаторов торговых объектов», — сообщается в пресс-релизе ведомства.

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mavit
Автор: mavit Апрель 3, 2018 11:45
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  • Дмитрий

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    Отличная статья

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  • Николай

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  • галина

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  • Татьяна

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  • Gang

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