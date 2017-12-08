Промокод Ростелеком — бонусы от компании

Один из самых крупных российских поставщиков интернета предоставляет невероятно выгодные условия сотрудничества. Все абоненты отечественной компании могут воспользоваться специальной бонусной программой и получить промокод Ростелеком — тут https://orostelecome.ru/promokod-rostelekom-bonusyi.html. Последняя предоставляется постоянно для улучшения обслуживания.

Промокод в Ростелекоме

При подключении услуг, каждый абонент Ростелекома может поучаствовать в разнообразных акциях, а для пополнения баланса использовать промокоды. Эта услуга дает клиенту изумительные возможности. Эти промокоды можно легко менять на всяческие подарки и дополнительные услуги.

Чтобы поучаствовать в бонусной программе Ростелекома человек должен заказать одну из услуг, либо пакетное подключение.

Получить доступ к системе могут исключительно те пользователи, которые прошли регистрацию в программе. Каждый клиент получает несколько промокодов, которые при оплате услуг Ростелекома вводятся в разные поля. Для решения любых вопросов, просто позвоните в центр поддержки клиентов. Обо всех акциях можно также узнать на многочисленных сторонних сайтах.

Для получения промокода, необходимо помнить, что здесь есть одно очень важное условие, а именно отсутствие любой задолженности. При отрицательном балансе бонусы, к сожалению, сразу сгорают. Бонусы также полностью исчезают при расторжении договора.

Бонусы

Все участники программы, непременно получают в подарок специальные баллы. Накопительная система — это отличная возможность для клиента обменивать небольшие вознаграждения на разнообразные подарки и значительные скидки. Войдите в свой личный кабинет на официальном веб-портале Ростелеком и введите логин и пароль. Здесь вы сможете узнать все условия, а также легко зарегистрироваться в бонусной программе. Все участники при активации свежей акции сразу получают новые промокоды.

Почему бонусы и промокоды так радуют клиентов

Получение приятных подарков.

Существенная экономия денег.

Возврат потраченных средств за услуги Ростелекома на бонусный счет.

Таким образом, преимущество накопления бонусов и промокодов для пользователя вполне очевидно.

Где происходит ввод промокодов и обмен баллов

Активация промокода возможна в личном кабинете пользователя. В окне указываются буквенные и цифровые знаки, а затем подтверждаются. После этого система в автоматическом режиме выдаст клиенту подарок или снизит стоимость конкретной услуги. Если введены были не те символы, либо действие отдельного промокода просто закончилось, то пользователь будет обязательно извещен об ошибке.

Обмен баллов возможен также в личном кабинете пользователя. Перейдите в раздел, где находится перечень подарков за баллы. Баллы после их активации просто списываются со счета, а пользователь наконец получает желанный продукт. Чтобы обменять баллы необходимо не больше 5 минут.

Читать более подробно: https://orostelecome.ru/promokod-rostelekom-bonusyi.html