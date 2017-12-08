Просмотр скрытых фото ВК, если они скрыты

В процессе простого использования страничек ВКонтакте и изучения его возможностей, у пользователей появляется множество разнообразных вопросов. Один из наиболее популярных, как посмотреть скрытые фото ВКонтакте — узнайте тут. Пользователи социальной сети достаточно часто скрывают свои странички полностью, поэтому посмотреть их фотографии, к сожалению, не нельзя.

Скрытие фотоснимков ВК

Прежде чем рассмотреть вопрос, касательно возможности посмотреть чужие скрытые фотографии, следует очень кратко рассмотреть их скрытие. Итак, для того, чтобы спрятать собственные фотографии, сделайте следующее:

Зайдите на страничку ВКонтакте.

Слева найдите строку «Мои настройки» и активируйте ее.

Откройте пункт «Приватность».

Вы увидите настройки приватности, которые можно устанавливать как захочется.

Скрыть можно как фотоснимки, так и аудиозаписи, друзей и посты. Выбрав строку, которая отражает тех, кто в праве видеть фото, необходимо определить тех людей, кто сможет видеть ваши личные фотографии.

Просмотр скрытых сохраненных фотоснимков в ВКонтакте?

Какой-то официальной схемы действия, чтобы увидеть скрытые фотографии пользователей ВК, нет. Это связано с тем, что разработчики сайта уважают желание пользователей сохранять приватность. Тем не менее, при большом желании все-таки просматривать скрытые фотоснимки в этой соцсети. Для этого просто проделайте следующие манипуляции:

Зайдите на страницу того человека, чьи фотоснимки вы хотите посмотреть.

Кликните правой клавишей мышки по свободному месту.

Выберите пункт «Посмотреть исходный код странички».

Нажмите Ctrl+F.

В поиске введите «albums», но без кавычек.

В строке после слова albums появятся цифры, которые следует скопировать. Это — код странички.

Опять зайдите к пользователю на страницу и в адресной строке после ID введите «?z=albums», без кавычек.

Вставьте предварительно скопированный фрагмент.

Нажмите клавишу Enter, и получайте удовольствие от просмотра скрытых фотографий.

Необходимо отметить, что данный способ не совсем легальный, поэтому администрация социальной сети его совсем не одобряет.

Веб-ресурсы для просмотра скрытых фото в соцсети ВКонтакте

Использование такого метода возможно в случае уже полученной части кода, получить которую можно описанным выше способом. Чтобы посмотреть скрытые фотоснимки, вернитесь на необходимую страничку, на сайте ВКонтакте в строке поиска браузера ввести ссылку, которая выстроена по типу – vk.com/id….., где сразу после ID идет идентификационный номер странички. Далее курсор ставите на конец адреса и сразу вводите знаки «?z=».

После таких манипуляций в строке браузера должна выйти надпись – vk.com/id……?z=albums….., где многоточие — это ID пользователя. Нажав на клавишу Enter, вашему вниманию сразу откроются все фотоснимки пользователя.

Читать более подробно: https://vk-guide.ru/kak-posmotret-skryityie-foto-v-kontakte