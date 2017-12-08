Просмотр скрытых фото ВК, если они скрыты
В процессе простого использования страничек ВКонтакте и изучения его возможностей, у пользователей появляется множество разнообразных вопросов. Один из наиболее популярных, как посмотреть скрытые фото ВКонтакте — узнайте тут. Пользователи социальной сети достаточно часто скрывают свои странички полностью, поэтому посмотреть их фотографии, к сожалению, не нельзя.
Скрытие фотоснимков ВК
Прежде чем рассмотреть вопрос, касательно возможности посмотреть чужие скрытые фотографии, следует очень кратко рассмотреть их скрытие. Итак, для того, чтобы спрятать собственные фотографии, сделайте следующее:
- Зайдите на страничку ВКонтакте.
- Слева найдите строку «Мои настройки» и активируйте ее.
- Откройте пункт «Приватность».
- Вы увидите настройки приватности, которые можно устанавливать как захочется.
Скрыть можно как фотоснимки, так и аудиозаписи, друзей и посты. Выбрав строку, которая отражает тех, кто в праве видеть фото, необходимо определить тех людей, кто сможет видеть ваши личные фотографии.
Просмотр скрытых сохраненных фотоснимков в ВКонтакте?
Какой-то официальной схемы действия, чтобы увидеть скрытые фотографии пользователей ВК, нет. Это связано с тем, что разработчики сайта уважают желание пользователей сохранять приватность. Тем не менее, при большом желании все-таки просматривать скрытые фотоснимки в этой соцсети. Для этого просто проделайте следующие манипуляции:
- Зайдите на страницу того человека, чьи фотоснимки вы хотите посмотреть.
- Кликните правой клавишей мышки по свободному месту.
- Выберите пункт «Посмотреть исходный код странички».
- Нажмите Ctrl+F.
- В поиске введите «albums», но без кавычек.
- В строке после слова albums появятся цифры, которые следует скопировать. Это — код странички.
- Опять зайдите к пользователю на страницу и в адресной строке после ID введите «?z=albums», без кавычек.
- Вставьте предварительно скопированный фрагмент.
- Нажмите клавишу Enter, и получайте удовольствие от просмотра скрытых фотографий.
Необходимо отметить, что данный способ не совсем легальный, поэтому администрация социальной сети его совсем не одобряет.
Веб-ресурсы для просмотра скрытых фото в соцсети ВКонтакте
Использование такого метода возможно в случае уже полученной части кода, получить которую можно описанным выше способом. Чтобы посмотреть скрытые фотоснимки, вернитесь на необходимую страничку, на сайте ВКонтакте в строке поиска браузера ввести ссылку, которая выстроена по типу – vk.com/id….., где сразу после ID идет идентификационный номер странички. Далее курсор ставите на конец адреса и сразу вводите знаки «?z=».
После таких манипуляций в строке браузера должна выйти надпись – vk.com/id……?z=albums….., где многоточие — это ID пользователя. Нажав на клавишу Enter, вашему вниманию сразу откроются все фотоснимки пользователя.
Читать более подробно: https://vk-guide.ru/kak-posmotret-skryityie-foto-v-kontakte
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