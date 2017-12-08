Просмотр скрытых фото ВК, если они скрыты

mavit
Автор: mavit Декабрь 8, 2017 01:43

Просмотр скрытых фото ВК, если они скрыты

В процессе простого использования страничек ВКонтакте и изучения его возможностей, у пользователей появляется множество разнообразных вопросов. Один из наиболее популярных, как посмотреть скрытые фото ВКонтакте — узнайте тут. Пользователи социальной сети достаточно часто скрывают свои странички полностью, поэтому посмотреть их фотографии, к сожалению, не нельзя.

Скрытие фотоснимков ВК

Просмотр скрытых фото ВК

Прежде чем рассмотреть вопрос, касательно возможности посмотреть чужие скрытые фотографии, следует очень кратко рассмотреть их скрытие. Итак, для того, чтобы спрятать собственные фотографии, сделайте следующее:

  • Зайдите на страничку ВКонтакте.
  • Слева найдите строку «Мои настройки» и активируйте ее.
  • Откройте пункт «Приватность».
  • Вы увидите настройки приватности, которые можно устанавливать как захочется.

Скрыть можно как фотоснимки, так и аудиозаписи, друзей и посты. Выбрав строку, которая отражает тех, кто в праве видеть фото, необходимо определить тех людей, кто сможет видеть ваши личные фотографии.

Просмотр скрытых сохраненных фотоснимков в ВКонтакте?

Какой-то официальной схемы действия, чтобы увидеть скрытые фотографии пользователей ВК, нет. Это связано с тем, что разработчики сайта уважают желание пользователей сохранять приватность. Тем не менее, при большом желании все-таки просматривать скрытые фотоснимки в этой соцсети. Для этого просто проделайте следующие манипуляции:

  • Зайдите на страницу того человека, чьи фотоснимки вы хотите посмотреть.
  • Кликните правой клавишей мышки по свободному месту.
  • Выберите пункт «Посмотреть исходный код странички».
  • Нажмите Ctrl+F.
  • В поиске введите «albums», но без кавычек.
  • В строке после слова albums появятся цифры, которые следует скопировать. Это — код странички.
  • Опять зайдите к пользователю на страницу и в адресной строке после ID введите «?z=albums», без кавычек.
  • Вставьте предварительно скопированный фрагмент.
  • Нажмите клавишу Enter, и получайте удовольствие от просмотра скрытых фотографий.

Необходимо отметить, что данный способ не совсем легальный, поэтому администрация социальной сети его совсем не одобряет.

Веб-ресурсы для просмотра скрытых фото в соцсети ВКонтакте

Использование такого метода возможно в случае уже полученной части кода, получить которую можно описанным выше способом. Чтобы посмотреть скрытые фотоснимки, вернитесь на необходимую страничку, на сайте ВКонтакте в строке поиска браузера ввести ссылку, которая выстроена по типу – vk.com/id….., где сразу после ID идет идентификационный номер странички. Далее курсор ставите на конец адреса и сразу вводите знаки «?z=».

После таких манипуляций в строке браузера должна выйти надпись – vk.com/id……?z=albums….., где многоточие — это ID пользователя. Нажав на клавишу Enter, вашему вниманию сразу откроются все фотоснимки пользователя.

Читать более подробно: https://vk-guide.ru/kak-posmotret-skryityie-foto-v-kontakte

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mavit
Автор: mavit Декабрь 8, 2017 01:43
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