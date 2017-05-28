Прожиточный минимум в Алтайском крае составил 8991 руб.

В Алтайском крае утвержден прожиточный минимум за первый квартал 2017 года. Он составил 8 тыс. 991 рубль, увеличившись по сравнению с предыдущим на 283 рубля, — рассказывает «Алтайская правда».
Для трудоспособного населения этот показатель оценили в 9 тыс. 542 рубля, для пенсионеров – 7 тыс. 277 руб., для детей – 9 тыс. 331 рубль. Как пояснили в управлении по труду краевой Минтрудсоцзащиты, увеличение прожиточного минимума на душу населения обусловлено увеличением цен на овощи (в среднем рост на 34,6%), фрукты (на 7,5%) и молочные продукты (на 4%).
Прожиточный минимум – это стоимостная оценка потребительской корзины. Он необходим для определения размера помощи малоимущим семьям, назначения субсидий на оплату жилья и коммунальных услуг и др.
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