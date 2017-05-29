Прожиточный минимум в Алтайском крае составил 8991 руб.

В Алтайском крае утвержден прожиточный минимум за первый квартал 2017 года. Он составил 8 тыс. 991 рубль, увеличившись по сравнению с предыдущим на 283 рубля, — рассказывает «Алтайская правда».
Для трудоспособного населения этот показатель оценили в 9 тыс. 542 рубля, для пенсионеров – 7 тыс. 277 руб., для детей – 9 тыс. 331 рубль. Как пояснили в управлении по труду краевой Минтрудсоцзащиты, увеличение прожиточного минимума на душу населения обусловлено увеличением цен на овощи (в среднем рост на 34,6%), фрукты (на 7,5%) и молочные продукты (на 4%).
Прожиточный минимум – это стоимостная оценка потребительской корзины. Он необходим для определения размера помощи малоимущим семьям, назначения субсидий на оплату жилья и коммунальных услуг и др.
Читайте также
- По каким характеристикам необходимо выбирать металлические двери? 0 08.Фев
- Главой администрации Краснощековского района назначен Александр Бобрышев 0 15.Ноя
- В Алтайском крае во второй раз пройдет Всероссийский географический диктант 0 09.Ноя
- Средняя пенсия в России выросла до 14 тысяч рублей 0 07.Фев
- Ночью ждут усиления ветра 0 26.Дек
Нет комментариев
Оставить комментарий
Новости
Комментарии
-
Надя
Право и организация социального обеспечения. Сколько платить за обучение ?Читать статью
-
Виктория
Могу ли я сейчас поступить после 10 класса?Читать статью
-
Зарин
Кдк вы суперЧитать статью
-
андрей
Неплохо пороботалиЧитать статью
-
Селивёрстов Владимир Николаевич
Уважаемая Светлана, а вымер ли Бийский район? Вы живете в Бийске или в районе? Вы-то выжили. Вы-молодец! Никого не останется,…Читать статью
Стань первым, то выскажет свое мнение относительно этой статьи.Оставить комментарий