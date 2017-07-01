Прямая линия с начальником полиции

«Прямая линия» по телефону с заместителем начальника Главного управления МВД России по Алтайскому краю – начальником полиции генерал-майором полиции Лаасом Александром Александровичем состоится 21 июня 2017 года.
Жители и гости Алтайского края смогут задать заместителю начальника Главного управления – начальнику полиции любые вопросы, которые касаются компетенции органов внутренних дел и работы различных подразделений полиции в Алтайском крае.
Задать вопросы можно с 17.00 час. до 18.00 час. по телефону: 8 (3852) 393-173.
Кроме того, участие в работе «прямой линии» примут руководители подразделений следствия, дознания, ГИБДД, подразделения по делам несовершеннолетних, участковых уполномоченных, тыла, пенсионного обеспечения и других служб.
МУ МВД России «Бийское»
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