Путин предложил провести индексацию зарплат бюджетникам, не затронутым «майскими указами»

Президент РФ Владимир Путин предложил провести индексацию зарплат с учетом инфляции для тех категорий бюджетников, которые не отмечены в «майских указах» 2012 года. Об этом он сообщил, открывая заседание с членами правительства, — пишет ТАСС.

«Предлагаю провести индексацию заработных плат как раз этих категорий работников бюджетной сферы, еще их называют «неуказными категориями бюджетников». Безусловно, с учетом инфляции и реальных возможностей как федерального, так и региональных бюджетов», — сказал глава государства.

Президент поручил правительству «проработать варианты и представить предложения на этот счет». «Прошу не затягивать, мы должны обсудить это в ближайшее время, имею ввиду, что сейчас активно идет работа над подготовкой бюджета на 2018 год», — подчеркнул он.

Глава государства также обратил внимание на то, что тема повышения зарплат в бюджетной сфере касается миллионов россиян. Он напомнил, что согласно «майским указам», в 2018 году необходимо выйти на заданные параметры повышения зарплат по «указным» категориям бюджетников. «В целом, заявленные обязательства исполняются», — констатировал глава государства.

Фото: kremlin.ru