Пьяная бийчанка бросила ребёнка на холоде

Нерадивой матери грозит до года лишения свободы.

Городская прокуратура отправила в суд дело об оставлении маленькой девочки в опасности. Как сообщила помощник прокурора Бийска Елена Герасимова, в мае 2016 года женщина, будучи в состоянии алкогольного опьянения, оставила на обочине дороги годовалую дочку, одетую в распашонку и ползунки. При этом на улице было чуть больше восьми градусов, а сам ребёнок мог выйти на проезжую часть и погибнуть, отмечает надзорное ведомство.

В конце концов для одиноко рыдающей девочки всё закончилось благополучно: к ней подошёл прохожий, увёл её к себе домой и позвонил в полицию…