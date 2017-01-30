Пьяная бийчанка бросила ребёнка на холоде

Александр
Автор: Александр Январь 30, 2017 16:45

Пьяная бийчанка бросила ребёнка на холоде

Пьяная бийчанка бросила ребёнка на холоде

Нерадивой матери грозит до года лишения свободы. 

Городская прокуратура отправила в суд дело об оставлении маленькой девочки в опасности. Как сообщила помощник прокурора Бийска Елена Герасимова, в мае 2016 года женщина, будучи в состоянии алкогольного опьянения, оставила на обочине дороги годовалую дочку, одетую в распашонку и ползунки. При этом на улице было чуть больше восьми градусов, а сам ребёнок мог выйти на проезжую часть и погибнуть, отмечает надзорное ведомство.

В конце концов для одиноко рыдающей девочки всё закончилось благополучно: к ней подошёл прохожий, увёл её к себе домой и позвонил в полицию…

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Александр
Автор: Александр Январь 30, 2017 16:45
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