Пьяная бийчанка бросила ребёнка на холоде

Нерадивой матери грозит до года лишения свободы.
Городская прокуратура отправила в суд дело об оставлении маленькой девочки в опасности. Как сообщила помощник прокурора Бийска Елена Герасимова, в мае 2016 года женщина, будучи в состоянии алкогольного опьянения, оставила на обочине дороги годовалую дочку, одетую в распашонку и ползунки. При этом на улице было чуть больше восьми градусов, а сам ребёнок мог выйти на проезжую часть и погибнуть, отмечает надзорное ведомство.
В конце концов для одиноко рыдающей девочки всё закончилось благополучно: к ней подошёл прохожий, увёл её к себе домой и позвонил в полицию…
Читайте также
- Когда появилась любовь? 0 27.Янв
- Компания Lipsmark намерена продать секрет своего производства «Сухого алкоголя» на аукционе 0 11.Окт
- Селфи используют для проверки личности клиентов и граждан 0 23.Окт
- Ремесленники из Алтая предлагают разнообразную продукцию к праздникам 0 09.Дек
- Бийский технолого–экономический колледж 10 28.Июн
Нет комментариев
Оставить комментарий
Новости
Комментарии
-
Лена
ПиарЧитать статью
-
AlimentyNaRebenka
Следователи установили личности погибших. Ими оказались 60-летний хозяин подожженного жилища и его 26-летний сын. Осмотр тел показал, что перед смертью…Читать статью
-
гостья
девушка тоже не простушка, работает пиарщицейЧитать статью
-
Николай
Это, же надо обладать такой интуицией, что бы сразу попасть туда,куда надо из тысячи видов выбрать самый удачный. при очень…Читать статью
-
Нет только после 11 клЧитать статью
Стань первым, то выскажет свое мнение относительно этой статьи.Оставить комментарий