Путин объявил национальный день траура в связи с трагедией в Кемерове

Президент России Владимир Путин подписал указ об объявлении траура в России 28 марта в связи с трагедией в Кемерово, — рассказывает Алтапресс.ру со ссылкой на РИА Новости.

В дни национального траура государственные флаги России приспускаются, в это время запрещается распространять рекламу в теле- и радиопрограммах. Также на период траура предлагают отменить развлекательные события и передачи.

Ранее сообщалось, что пожар в кемеровском ТЦ «Зимняя вишня» произошел 25 марта около 16 часов. По последним данным, трагедия унесла жизни как минимум 64 человек, среди которых 41 ребенок. В Кемеровской области уже объявили трехдневный траур по погибшим.

На фото Владимир Путин в Кемерове. Фото: kremlin.ru.