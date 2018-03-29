Путин объявил национальный день траура в связи с трагедией в Кемерове

Президент России Владимир Путин подписал указ об объявлении траура в России 28 марта в связи с трагедией в Кемерово, — рассказывает Алтапресс.ру со ссылкой на РИА Новости.
В дни национального траура государственные флаги России приспускаются, в это время запрещается распространять рекламу в теле- и радиопрограммах. Также на период траура предлагают отменить развлекательные события и передачи.
Ранее сообщалось, что пожар в кемеровском ТЦ «Зимняя вишня» произошел 25 марта около 16 часов. По последним данным, трагедия унесла жизни как минимум 64 человек, среди которых 41 ребенок. В Кемеровской области уже объявили трехдневный траур по погибшим.
На фото Владимир Путин в Кемерове. Фото: kremlin.ru.
Читайте также
- Изменения в ОСАГО 0 25.Сен
- Каким образом можно получить кредит неработающим пенсионерам? 0 24.Фев
- Алтайских школьников и их родителей научат правилам безопасности в интернете 0 24.Окт
- Что делать, если пропал ребенок. Рекомендации полицейских 0 27.Июн
- Что из себя представляет электронная сигарета? 0 12.Янв
Нет комментариев
Оставить комментарий
Новости
Комментарии
-
Дмитрий
Отличная статьяЧитать статью
-
Николай
Достойной и красивой певицы достойный отпуск и пусть нас радует новыми песнями здоровья и удачи С большим уважениемЧитать статью
-
галина
девочки размещайте фотографии побольше и почаще. барнаульские приюты завалили фотографиямиЧитать статью
-
Татьяна
А, когда можно документы подовать?Читать статью
-
Gang
Необходимо бойкотировать любые концерты,фестивали и выставки,организуемые Бериными.Ни копейки на нужды извращенцев!Вот тогда Спиваков,Нетребко и Эйвазов будут вынуждены искать новых,нормальных и…Читать статью
Стань первым, то выскажет свое мнение относительно этой статьи.Оставить комментарий