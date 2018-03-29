Путин объявил национальный день траура в связи с трагедией в Кемерове

mavit
Автор: mavit Март 29, 2018 23:45

Путин объявил национальный день траура в связи с трагедией в Кемерове

Путин объявил национальный день траура в связи с трагедией в Кемерове

Президент России Владимир Путин подписал указ об объявлении траура в России 28 марта в связи с трагедией в Кемерово, — рассказывает Алтапресс.ру со ссылкой на РИА Новости.

В дни национального траура государственные флаги России приспускаются, в это время запрещается распространять рекламу в теле- и радиопрограммах. Также на период траура предлагают отменить развлекательные события и передачи.

Ранее сообщалось, что пожар в кемеровском ТЦ «Зимняя вишня» произошел 25 марта около 16 часов. По последним данным, трагедия унесла жизни как минимум 64 человек, среди которых 41 ребенок. В Кемеровской области уже объявили трехдневный траур по погибшим.

На фото Владимир Путин в Кемерове. Фото: kremlin.ru.

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mavit
Автор: mavit Март 29, 2018 23:45
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  • Дмитрий

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    Отличная статья

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  • Николай

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  • галина

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    девочки размещайте фотографии побольше и почаще. барнаульские приюты завалили фотографиями

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  • Татьяна

    Татьяна

    А, когда можно документы подовать?

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  • Gang

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