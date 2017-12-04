Путин предложил скидки на ипотеку за рождение детей

Для семей, в которых с 2018 года родится второй или третий ребенок, могут запустить социальную программу ипотечного кредитования, заявил президент Владимир Путин. Об этом рассказывает Лента.ру со ссылкой на РИА Новости.

«Покупая жилье на первичном рынке или рефинансируя ранее полученные ипотечные кредиты, семьи смогут рассчитывать на субсидирование государством процентной ставки сверх 6 процента годовых», — пояснил президент.

Ссылаясь на подсчеты Минстроя, Путин предположил, что эта программа может охватить более полумиллиона семей.

Ранее глава государства заявил, что в России введут ежемесячные выплаты на рождение первенца. Для поддержки рождаемости президент предложилвыплачивать родителям ежемесячное пособие.

Его размер будет вычисляться из размера прожиточного минимума на ребенка, установленного в субъекте Федерации. В среднем выплаты составят по 10 523 рубля в месяц в 2018 году и в дальнейшем будут расти — в 2020-м они ожидаются на уровне 11 143 рублей. За три года на программу будет направлено 144,5 миллиарда рублей.