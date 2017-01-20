Рассказывать о йоге в России всё-таки можно

Александр
Автор: Александр Январь 20, 2017 18:45

Рассказывать о йоге в России всё-таки можно

Рассказывать о йоге в России всё-таки можно

Суд в Санкт-Петербурге закрыл дело в отношении преподавателя йоги.

Судья прекратила производство по делу философа Дмитрия Угая, который обвинялся в нарушении правил миссионерской деятельности, за отсутствием состава административного правонарушения.

Дмитрий Угай был задержан в Санкт-Петербурге в октябре 2016 года прямо во время чтения лекции о йоге. Преподавателя доставили в полицейский участок и обвинили в нарушении законодательства о свободе совести, свободе вероисповедания и о религиозных объединениях. По Кодексу об административных правонарушениях, ему грозил штраф в 30 — 50 тысяч рублей или 120 часов обязательных работ. Заявление на Угая написал один из его прежних слушателей. Опираясь на показания свидетелей, суд счёл, что лекция носила не религиозный, а культурологический характер, и закрыл дело под аплодисменты присутствующих.

Поправки в КоАП, по которым пытались привлечь лектора, предусмотрены «антитеррористическим пакетом Яровой», который помимо прочего запрещает миссионерскую деятельность за пределом церковных помещений.

Читайте также

Александр
Автор: Александр Январь 20, 2017 18:45
Оставить комментарий

Нет комментариев

Ваш комментарий будет первым!

Стань первым, то выскажет свое мнение относительно этой статьи.

Оставить комментарий
Посмотреть комментарии

Оставить комментарий

Оставляя комментарий, Вы соглашаетесь с условиями пользовательского соглашения

Новости

Комментарии

  • Лена

    Лена

    Пиар

    Читать статью
  • AlimentyNaRebenka

    AlimentyNaRebenka

    Следователи установили личности погибших. Ими оказались 60-летний хозяин подожженного жилища и его 26-летний сын. Осмотр тел показал, что перед смертью…

    Читать статью
  • гостья

    гостья

    девушка тоже не простушка, работает пиарщицей

    Читать статью
  • Николай

    Николай

    Это, же надо обладать такой интуицией, что бы сразу попасть туда,куда надо из тысячи видов выбрать самый удачный. при очень…

    Читать статью

  • Нет только после 11 кл

    Читать статью

Фото

Детский сад № 57 «Радуга»: детство не кончается никогда!

4 Фотографии Все фотографии

Закрытие фестиваля «Земляки». 9 августа 2015 года

71 Фотографии Все фотографии

Соревнования по скоростному маневрированию. 9 августа 2015 года

47 Фотографии Все фотографии