Рассказывать о йоге в России всё-таки можно
Суд в Санкт-Петербурге закрыл дело в отношении преподавателя йоги.
Судья прекратила производство по делу философа Дмитрия Угая, который обвинялся в нарушении правил миссионерской деятельности, за отсутствием состава административного правонарушения.
Дмитрий Угай был задержан в Санкт-Петербурге в октябре 2016 года прямо во время чтения лекции о йоге. Преподавателя доставили в полицейский участок и обвинили в нарушении законодательства о свободе совести, свободе вероисповедания и о религиозных объединениях. По Кодексу об административных правонарушениях, ему грозил штраф в 30 — 50 тысяч рублей или 120 часов обязательных работ. Заявление на Угая написал один из его прежних слушателей. Опираясь на показания свидетелей, суд счёл, что лекция носила не религиозный, а культурологический характер, и закрыл дело под аплодисменты присутствующих.
Поправки в КоАП, по которым пытались привлечь лектора, предусмотрены «антитеррористическим пакетом Яровой», который помимо прочего запрещает миссионерскую деятельность за пределом церковных помещений.
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