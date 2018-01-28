Раздвижные системы для шкафов-купе: принцип работы

mavit
Автор: mavit Январь 28, 2018 21:05

Раздвижные системы для шкафов-купе: принцип работы

Принцип работы раздвижной системы для шкафов-купе будет полезно знать всем, кто собирается приобрести такую мебель и не хочет, чтобы она рано вышла из строя как у меня. Я уверен, что у многих, после покупки этого предмета интерьера в не проверенных магазинах, с течением времени ломались механизмы раздвижной системы из-за некачественных материалов.

Это произошло и со мной, поэтому, чтобы не попасть в такую ситуацию, мой друг посоветовал, что можно просто купить шкаф и другие предметы интерьера в проверенном магазине VITAL Меблi.

 

Когда он в первый раз зашёл на сайт этого магазина адрес которого указан ниже в статье, был приятно удивлён большому выбору мебели и небольшим ценам. После того, когда он заказал шкаф-купе мебель привезли быстро и при этом ещё удобно установили её в комнате. Все эти приятные моменты побудили его поделиться со мной данной историей и купить дополнительно конструкцию для шкафа. Теперь я хочу купить раздвижную систему, советую и вам: перейдя по ссылке https://vitalmebli.com.ua/razdvizhnye-sistemy/ можно подобрать раздвижные системы для шкафов купе. Ещё желательно ознакомится с принципом работы данной конструкции, чтобы обеспечить длительную службу.

 

Многие раздвижные системы имеют один принцип работы: дверь, вмонтированная в профиль или лист ДСП. Система имеет четыре колеса – два с верхней части и нижней. В зависимости от конструктивных особенностей рамок и дверей можно выделить такие наиболее популярные виды качественных раздвижных систем:

 

  • Роликовые
  • Безрамочные

 

Их можно приобрести, как утверждает друг, по приятной цене от производителя в интернет-магазине VITAL Меблі. А теперь расскажу о принципах работы более подробно для каждого вида.

 

Для первой системы предусматривается отдельная подвеска, которая монтируется к верхнему сектору двери и бегуну из роликов. Относительно метода крепления, механизм бывает таких видов: опорный и подвесной. За счёт направляющей из рельсов открытие двери происходит очень тихо.

 

Безрамочные являются вторыми по популярности системами. Имеет голую панель из ЛДСП, которая не ограничивается стальными типами профиля. С нижней части и верхней к двери прикрепляются ролики. Скольжение происходит плавно.

 

Все элементы раздвижных систем выполнены из качественных материалов и можно надеяться на долгую службу шкафов-купе, приобретя их Vital меблi.

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mavit
Автор: mavit Январь 28, 2018 21:05
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