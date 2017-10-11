Разновидности бонусных режимов в слотах нового поколения

mavit
Автор: mavit Октябрь 11, 2017 03:59

Разновидности бонусных режимов в слотах нового поколения

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Игровые автоматы онлайн нового поколения содержат как базовые, так и дополнительные выигрышные возможности. К базовым призовым возможностям относится, в частности, составление призовых комбинаций из обычных символов, которых для выигрыша должно выпасть не меньше 2 или 3. Дополнительные призовые возможности весьма разнообразны и обычно представлены так называемыми бонусными режимами.

Самый большой набор выигрышных опций имеют бесплатные игровые автоматы вулкан, популярность которых сегодня просто зашкаливает. Эти слоты завоевали любовь миллионов благодаря интересным тематикам и честным, прозрачным алгоритмам, обеспечивающим одинаково высокие шансы на выигрыш для всех игроков казино. В игровых автоматах клуба Вулкан предусмотрены различные бонусные режимы и специальные возможности. Например, почти в каждом местном слоте есть бесплатные прокрутки, благодаря которым можно экономить средства на депозите, играя в режиме реальных ставок. Серия бесплатных вращений может состоять из разного количества попыток, каждая из которых может принести желанный приз. Условия для выигрышей в бонусном режиме бесплатных вращений стандартные: нужно, чтобы на одной линии для выплат со ставкой совпало несколько одинаковых пиктограмм, и последовательность не прерывалась другими картинками.

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Одновременно с режимом бесплатных вращений, в слотах нового поколения может присутствовать и бонусный раунд. Как правило, он представлен анимированной тематической игрой, действующим персонажем которой является главный герой игрового автомата. Сюжетные линии бонусных раундов разные, но всегда интересные и позволяющие игроку максимально раскрыть свой потенциал, проверить везение и интуицию. Бонусные игры предусмотрены в каждом из режимов. Они могут запускаться как при игре на реальные ставки, так и при ДЕМО прокрутках. Условие для начала бонусного раунда – это одновременное выпадение от 3 до 5 символов разброса, причём, в любых позициях на линиях и барабанах. Тройка этих символов способна начать бонусную игру, участвовать в которой можно совершенно бесплатно. Проявив себя с хорошей стороны, азартный игрок может выиграть в бонусном раунде и в качестве вознаграждения получить приличный денежный приз. Бонусные игры могут запускаться один и более раз за игровую сессию – всё зависит от частоты совпадения 3-5 скаттеров на экране по результатам одного спина.

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mavit
Автор: mavit Октябрь 11, 2017 03:59
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