Разновидности бонусов в онлайн-казино

Для того чтобы привлечь и удержать посетителей, владельцы онлайн-казино довольно часто применяют разные маркетинговые уловки. Бонусы – самый применяемый вид поощрения игроков. Но начинающие игроки часто не используют свой шанс, т.к. не знают, какие бывают бонусы.

Вступительные бонусы

Это самый часто встречаемый и актуальный вид бонусов при регистрации игрока. В большинстве случаев подобный бонус начисляется в автоматическом режиме. В некоторых случаях игрок должен ввести промокод, подтвердить номер телефона, отправить запрос в чате или идентифицироваться – все зависит от выбранного вами казино.

Самые распространенные бонусы

• Депозитный бонус – применяется фактически во всех онлайн-казино, выдается при первом пополнении. Пользователь должен внести на депозит сумму, которая будет равна или больше минимальной, которую обозначило заведение. Обычно бонус аналогичен сумме пополнения.

• Free Spins с уникальными условиями – этот бонус используется во время игры на определенных игровых автоматах. При бесплатных запусках коэффициент увеличивается в несколько раз. К примеру, казино Франк предлагает 100 бесплатных вращений.

• Free Play – игрок играет абсолютно бесплатно (от 30 минут до 2 часов).

• Денежный бонус – начисляется еще до первого взноса игроком, что дает возможность играть, при этом, не вкладывая личные денежные средства.

Периодические бонусы

Подобные бонусы рассчитаны для удержания игрока именно в определенном онлайн-казино. Игорные заведения проводят разнообразные акции, рассчитывая на лояльность игроков. Среди самых популярных, стоит отметить:

• Бонус на следующее пополнение счета – то есть, вы получаете бонус на следующее пополнение в размере 25-60% на сумму, на которую пополнили. В редких случаях сумма поощрения может достигать 150%.

• Повторные бонусы – поощрительная мера, предназначенная для удержания регулярных посетителей. Размер может варьироваться от 5 до 100% суммы пополнения. Довольно часто учитывают показатели активности пользователя.

• Бонусы на большие ставки – используют для того, чтобы стимулировать игроков делать крупные ставки. Размер бонусной ставки может достигать 10 000$. Довольно часто это стандартный бонус в размере от 50 до 100% во время пополнения на определенную сумму.

• Различные акции – онлайн-казино проводят их на праздниках, по выходным, каждой недели, каждый месяц и т.д. Условия выдачи и вывода подобных стимулов определяются определенным заведением.

Это только малая часть бонусов, которые предлагают современные онлайн-казино. В любом случае выбирайте только надежные и проверенные онлайн-казино, которые будут вас радовать бонусами без различных уловок. Одним их них является интернет-казино Франк, с которым вы можете ознакомиться на сайте: http://frank-casino-club.sportanalitik.com/.