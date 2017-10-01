Разновидности детских инвалидных колясок

Когда у ребенка пропадает заложенная в них от природы активность и любознательность, а также интерес к жизни и ко всему новому, то это очень болезненно. Детям-инвалидам можно частично вернуть радость жизни с помощью инвалидных колясок.

Сейчас существует масса красивых и удобных моделей, которые иногда очень сложно даже назвать инвалидными. Чтобы подобрать детские коляски, необходимо перейти на сайт.

Основные требования, которым должна отвечать качественная коляска – это максимальный уровень практичности, а также высокое качество исполнения. Хорошая коляска должна позволить ребенку быть активным.

Кресла для детей производятся и выпускаются в самых разных конфигурациях, а выбор конкретной модели зависит от потребностей. Существуют модели, предназначенные только для домашней эксплуатации, только для прогулок на улице, реабилитационные и облегченные модели.

Домашние детские коляски отличаются более легким весом. Ребенок сможет легко перемещать ее по квартире. Размеры очень компактны и легко коляска легко пройдет в любой дверной проем.

Модели, предназначенные для прогулок, обладают высокой маневренностью. Что касается особенностей, то можно выделить колеса пневматического типа – они способны обеспечить отличную амортизацию при движении по неровным городским тротуарам.

Большинство детских моделей отличаются высокими функциональными возможностями, высоким уровнем маневренности и необычайной компактностью. Яркий и красочный дизайн силового каркаса порадует ребенка.

Существуют и универсальные модели, которые отлично эксплуатируются как в квартирах, так и на улице во время прогулок. Максимальная масса, которую может выдержать конструкция, составляет до 100 кг. Каркас изготавливают из высокопрочных алюминиевых сплавов. Спинки и сидения можно демонтировать. Материал – специальные высокопрочные искусственные ткани по типу нейлона. Ручки имеют возможность регулировки по высоте. Подлокотники могут сниматься и откидываться. В большинстве детских моделей имеются тормоза, защищающие от случайного отката.

При выборе детской инвалидной коляски стоит обращать внимание на характеристики эргономичности и на ее комфортность. Обязательно следует учесть вес ребенка. Кроме того, следует учесть и особенности ребенка.