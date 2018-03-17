Разновидности мужской косметики

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Известно, что такие такие средства для ухода за собой как гель для душа,парфюмерные препараты, специальная пена для бритвы являются полноценной косметикой. Ей может воспользоваться почти любой человек, но если речь идёт о специальном средстве для мужчин, то они спрашивают о том, где выбрать?

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В средства для ухода за собой обязательно должен входитьспециализированный крем для увлажнения кожи — он поможет снять сильную сухость кожи ивключает в себя меньшую жирность.

Кожный покров у мужчин намного плотнее и пластичнеечем у женщин и она сильнее защищена от ультрафиолетового воздействия и иныхопасных факторов. Но у мужчин кожа травмируется, когда они бреются и потому нужна защита.Крем будет просто необходим в такой ситуации.

У большинства людей в зимнее времявысушивается кожный покров губ, а ещё создатели косметических препаратовсоздают и специальнуюпомаду (гигиенического типа) для мужчин. Их очень важное отличие – это полная прозрачность и некоторая матовость. Еёпочти не видно, но сами губы имеют высокую гладкость, не могут трескаться ишелушиться от ветра.

Очистка кожи также должна проводиться у мужчин, ведь она включает в себя сальные и потовые железы, потому нужно очень хорошо её очищать. Для этого есть специальные средства для глубокого очищения с кислотами. Если есть какие-либо проблемы с кожей, например, воспаление и прыщи, то следует обратить внимание на косметику с противомикробным эффектом.

Кроме всехназванных выше средств есть и те, которые созданы для интенсивного ухода. Это корректоры морщин, маски и сыворотки, а также антивозрастные средства и мази против ультрафиолетового излучения.