Многие пластиковые окна не ограничиваются только одним видом и на выбор доступно множество вариантов, например, на сайте https://poliplast.by/ можно подобрать ПФХ-окна в Минске и купить понравившуюся модель.

Известно, что элементами, которые классифицируют по видампластиковые окна, является следующее:наличие створок (количество), тип даннойконструкции.Стоит рассмотреть эти моменты более подробно.

Пластиковые окна: одна створка

Одностворчатые конструкции являются самымидешёвымимоделями. Очень часто создателиделают створку в виде открывающегося элемента, реже можновстретитьокно с одной створкой глухого типа.

Эта разновидность почти всегда была использована при постройке жилых домов в советский период времени.

На данный момент, одностворчатые виды окон применяют гораздо меньше. По большей части,используют для строительствадомов для дачи. Ещё они применяютсяв целях установки в маленьких помещениях и часто нежилых.

Двухстворчатые окна

Этот вид конструкциивключает в себя наличие 2-ух створок. Он считается самым популярным, ведь,помимо стандартного значения,цены на окна данного вида являются вполне приемлемыми.

Очень часто 1 из створокв двухстворчатых окнахдолжнаиметь открывающийся вид, а вторая должна быть глухой. Но очень часто производят в виде открывающихся моделей. Область использованияокон с двумя створкамикрайне большая и они применяютсяпочтивезде — от маленького по размеру частного дома и коттеджа до домов новостроек и сооружений для общества, например, магазины.

Пластиковые окна с тремя створками

Из данного названия вполне понятно, что эта конструкция включает в себя три створки. Очень частотрехстворчатые окна используют в больших помещениях:

залы;

гостинки;

столовые помещения.

Могут быть изготовлены в самых разных вариантах по числу створок, предназначенных для открытия конструкции. Кроме большой разновидности пластиковых окон предлагаются балконные рамы на сайте https://poliplast.by.

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