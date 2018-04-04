Разновидности пластиковых окон

mavit
Автор: mavit Апрель 4, 2018 03:02

Разновидности пластиковых окон

Многие пластиковые окна не ограничиваются только одним видом и на выбор доступно множество вариантов, например, на сайте https://poliplast.by/ можно подобрать ПФХ-окна в Минске и купить понравившуюся модель. 

Известно, что элементами, которые классифицируют по видампластиковые окна, является следующее:наличие створок (количество), тип даннойконструкции.Стоит рассмотреть эти моменты более подробно.

 

Пластиковые окна: одна створка

Одностворчатые конструкции являются самымидешёвымимоделями. Очень часто создателиделают створку в виде открывающегося элемента, реже можновстретитьокно с одной створкой глухого типа.

 

Эта разновидность почти всегда была использована при постройке жилых домов в советский период времени.

 

На данный момент, одностворчатые виды окон применяют гораздо меньше. По большей части,используют для строительствадомов для дачи. Ещё они применяютсяв целях установки в маленьких помещениях и часто нежилых.

 

Двухстворчатые окна

Этот вид конструкциивключает в себя наличие 2-ух створок. Он считается самым популярным, ведь,помимо стандартного значения,цены на окна данного вида являются вполне приемлемыми.

 

Очень часто 1 из створокв двухстворчатых окнахдолжнаиметь открывающийся вид, а вторая должна быть глухой. Но очень часто производят в виде открывающихся моделей. Область использованияокон с двумя створкамикрайне большая и они применяютсяпочтивезде — от маленького по размеру частного дома и коттеджа до домов новостроек и сооружений для общества, например, магазины.

 

Пластиковые окна с тремя створками

Из данного названия вполне понятно, что эта конструкция включает в себя три створки. Очень частотрехстворчатые окна используют в больших помещениях:

 

  • залы;
  • гостинки;
  • столовые помещения.

 

Могут быть изготовлены в самых разных вариантах по числу створок, предназначенных для открытия конструкции. Кроме большой разновидности пластиковых окон предлагаются балконные рамы на сайте https://poliplast.by.

 

Более подробную информацию о данных конструкциях можно получить по номерам телефонов и на электронной почте:

 

  • +375 (29) 6464164

 

  • +375 (29) 5353363

 

  • +375 (33) 6176692

 

info@poliplast.by

 

Прием заявок: с 8.00 до 21.00 ,без выходных

Читайте также

mavit
Автор: mavit Апрель 4, 2018 03:02
Оставить комментарий

Нет комментариев

Ваш комментарий будет первым!

Стань первым, то выскажет свое мнение относительно этой статьи.

Оставить комментарий
Посмотреть комментарии

Оставить комментарий

Оставляя комментарий, Вы соглашаетесь с условиями пользовательского соглашения

Новости

Комментарии

  • Дмитрий

    Дмитрий

    Отличная статья

    Читать статью
  • Николай

    Николай

    Достойной и красивой певицы достойный отпуск и пусть нас радует новыми песнями здоровья и удачи С большим уважением

    Читать статью
  • галина

    галина

    девочки размещайте фотографии побольше и почаще. барнаульские приюты завалили фотографиями

    Читать статью
  • Татьяна

    Татьяна

    А, когда можно документы подовать?

    Читать статью
  • Gang

    Gang

    Необходимо бойкотировать любые концерты,фестивали и выставки,организуемые Бериными.Ни копейки на нужды извращенцев!Вот тогда Спиваков,Нетребко и Эйвазов будут вынуждены искать новых,нормальных и…

    Читать статью

Фото

Детский сад № 57 «Радуга»: детство не кончается никогда!

4 Фотографии Все фотографии

Закрытие фестиваля «Земляки». 9 августа 2015 года

71 Фотографии Все фотографии

Соревнования по скоростному маневрированию. 9 августа 2015 года

47 Фотографии Все фотографии