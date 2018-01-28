Разновидности шлепанцев

Многим людям в летний период хочется как-то разнообразить свой гардероб, добавив такую популярную обувь как шлёпанцы. Они будут одним из лучших видов обуви для нынешнего сезона. Есть много разновидностей:

мужские,

женские,

для вечерних, утренних прогулок,

на ужин и встречу с подругами и друзьями,

для праздника

на дачу.

Теперь, когда стало, как много существует видов шлёпанцев, на сайте https://dreamstan.com.ua/ можно подобрать дешевую обувь оптом. В Dream Star есть много других видов шлёпанцев — о них далее.

Дополняя предыдущий список видов шлёпанцев, нельзя не отметить и то, что существуют также прогулочные и для пляжа. Многие любители сходить в кафе возле моря будут прекрасно себя чувствовать в плотных шлёпанцах из бамбука. В них также можно сходить со знакомыми в кино. Это будет хорошо смотреться.

Если обуви выбирается для дачи, то хорошо подходят резиновые шлёпанцы с фасоном, не отличающимся сложностями с виду.

Для пляжа лучше всего выбрать шлёпанцы облегченные с резиновой подошвой. Они там будут смотреться красиво. Важно, чтобы обувь не стискивала движение и было удобно ногам. Во время выбора шлёпанцев нужно смотреть на цвет одежды. Она должна сочетаться с обувью. Это очень важно.

Сейчас очень легко подобрать подходящую модную модель шлёпанцев с высокой платформой и нужными цветами под одежду. Известно, что эти модели называются «мюли», «сабо». Верхняя часть этих моделей перекрывает почти всю полностью стопу, а нос, при этом, остаётся в полуоткрытом состоянии. Данные модели – будут самым что не на есть спасением для длительных похождений в жаркий день по асфальту и естественным поверхностям.

В моделях с высокой платформой нет дополнительно шнурков и ремешков, доставляющие в летнее время много неудобства. Эти модели хорошо смотрятся в двух исполнениях — кожаном и текстильном. Платформа при этом должна быть с росписями и декорами, выполненными в ярком цвете.

В заключении, опишем такую популярную модель, как шлёпанцы с закрытым насос и пяткой. Сейчас тренд задаёт именно такая обувь – её не пропускает не один даже самый именитый производитель. Очень красивые и элегантные. Хорошо сочетаются под стиль городского пляжа с галькой. Данные модели выдержаны в стиле города.

В последнее время ценятся натуральные материалы и поэтому будет гораздо лучше выбрать именно такие шлёпанцы, но выбор за покупателем, ведь разновидностей, как теперь уже стало понятно, очень много.