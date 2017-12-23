Разновидности женских сапог

Европейский Бренд Antonio Biaggi (Антонио Биаджи) – международный эксперт по городскому стилю жизни Преимущественно женская обувь. Но также есть, сумки и аксессуары, мужская обувь Самая активная целевая аудитория женщины 20-35 лет.

Продукция характеризуется: — высоким качеством изготовления; — оригинальным внешним видом; — использованием при ее производстве исключительно долговечных и надежных материалов; — универсальностью использования; — практичностью и удобством; — предоставлением должного уровня комфорта ее владельцам — стильный, современный, модный дизайн — многообразие стилей — актуальные тренды — широкий ассортимент и разнообразие стилей — ANTONIO BIAGGI — европейский бренд обуви и аксессуаров, основанный в 2006 году. Бренд зарекомендовал себя как эксперт по современному городскому стилю жизни, вдохновленный ритмом мегаполисов. Мнению ANTONIO BIAGGI доверяют, а его яркому, динамичному и уникальному стилю хотят подражать. — Визитная карточка бренда – это безупречный стиль, яркий современный дизайн, актуальные тренды и сочетаемость моделей по принципу total look. — ANTONIO BIAGGI на сегодняшний день является признанным фаворитом для всех, кто держит руку на пульсе модных тенденций. — Каждый сезон бренд представляет новую коллекцию, которая воплощает основные тренды высокой моды из мировых fashion столиц: Лондона, Милана, Парижа, Нью-Йорка, Токио. — Ассортимент включает около 1000 моделей обуви и аксессуаров в востребованных стилевых направлениях: проверенная временем классика, яркий гламур, практичный casual и модный спорт-шик. — В каждой коллекции представлены обувь и аксессуары, которые гармонично сочетаются между собой по цвету, фактуре и стилистике. — Удобные колодки, натуральные материалы и эксклюзивная фурнитура – отличительная черта продукции бренда. — Обувь и аксессуары ANTONIO BIAGGI – это выбор современных городских жителей, которые часто меняют свой образ в зависимости от ситуации и окружения. Сдержанная классическая обувь для офисного дресс-кода, стильные модели для гламурных вечеринок, модный casual и популярный спорт-шик на каждый день – ассортимент ANTONIO BIAGGI сделает любой образ эффектным и запоминающимся. — Дизайн моделей ANTONIO BIAGGI разрабатывается Итальянским дизайнерским бюро. Производство обуви и аксессуаров осуществляется в Европе, Южной Америке и Азии. — На сегодняшний день товары ANTONIO BIAGGI представлены в одноименной розничной сети, которая насчитывает более 50 магазинов в Украине, России, Казахстане.

Без сомнения, сапоги – это неотъемлемый атрибут любого женского гардероба. Актуальность сапог становится абсолютно значимой весной, осенью, и, конечно же, в зимнее время. Сегодня, когда модные тенденции никого не могут оставить равнодушным, дизайнеры во всем мире создали и продолжают постоянно создавать самые разные модели женских сапог, которые приемлемы к определенному сезону. У всех дизайнеров, специализирующихся по сапогам, есть их профессиональное название: обувь закрытого типажа, у которого высокое голенище. Перейдя по ссылке https://ru.antoniobiaggi.com/4-sapogi можно подобрать сапоги женские в Москве, Краснодаре, Екатеринбурге.

Разновидности сапог

Ботфорты – эта модель женских сапог отличается от других видов чрезмерно высоким голенищем. Обычно верхняя часть ботфортов находится выше колен. Данная модель сапог может быть такой высоты, что колени прикрываются лишь частично. Ботфорты бывают и облегающими. Некоторые модели облегающих сапог могут доходить до бедра и даже выше. Способом закрывания высоких сапог может быть молния или оригинальная застежка. Если на сапогах не предусматриваются молнии и застежки, тогда эти сапоги можно отнести к той категории сапог, которые называются чулками. Материал для таких сапок применяют эластичный и легко натягивающийся до самых бедер. Есть модели ботфорт с высокой шпилькой. Такие модели чаще всего выполняют из черного, красного, белого материала. Женщина в таких сапогах выглядит максимально сексуально и экстравагантно. Перейдя по ссылке https://ru.antoniobiaggi.com/14-botilony можно подобрать ботильоны женские в Москве, Краснодаре, Екатеринбурге.

Популярным видом сапог являются модели, называемые полусапожками. Такие сапоги прикрывают лишь половину голени ноги. Дизайнеры называют такой вид сапог переходными. Ну а самой распространенным и популярным видом женских сапог, конечно, являются модели, доходящие по высоте до колен. Фасонное многообразие таких женских сапог объективно безгранично. Под эту категорию сапог попадают и миниатюрные очень милые сапожки, у которых тоненький каблучок, и такие модели, форма у которых довольно брутальная и грозная, у таких моделей прямоугольные носки и толстый каблук.

Сапоги, высота которых доходит до колен, в свою очередь, подразделяются на такие категории, как: жокейские сапоги, предназначенные для верховой езды, охотничьи сапоги, сапоги-казаки.