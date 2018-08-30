Реализации мероприятий национального проекта «Демография» — особый контроль

mavit
Автор: mavit Август 30, 2018 17:45

Реализации мероприятий национального проекта «Демография» — особый контроль

Реализации мероприятий национального проекта «Демография» - особый контроль

Реализации мероприятий национального проекта «Демография» - особый контроль

Реализации мероприятий национального проекта «Демография» - особый контроль

Реализации мероприятий национального проекта «Демография» - особый контроль

Реализации мероприятий национального проекта «Демография» - особый контроль

Реализации мероприятий национального проекта «Демография» - особый контроль

Реализации мероприятий национального проекта «Демография» - особый контроль

В администрации города состоялось заседание межведомственной рабочей группы по реализации мероприятий, направленных на улучшение демографической ситуации на территории городского округа – города Барнаула Алтайского края, посвященное одному из пяти направлений национального проекта «Демография» в рамках реализации майского Указа Президента РФ.

Реализация проекта на региональном уровне включает в том числе мероприятия по формированию системы мотивации граждан к здоровому образу жизни (ЗОЖ), здоровому питанию и отказу от вредных привычек и находится на личном контроле исполняющего обязанности Губернатора Алтайского края Виктора Томенко.

В ходе заседания выступила Татьяна Репкина, главный врач Краевого центра медицинской профилактики, администратор регионального проекта. Она акцентировала внимание на реализации региональных программ «Мужское здоровье» и «Здоровое сердце ребенка», а также на необходимости своевременного прохождения профосмотров всеми категориями населения.

О роли общественных организаций в просветительской работе по вопросам здорового образа жизни проинформировал Михаил Бень, протоиерей, председатель отдела Церковной благотворительности и социального служения Барнаульской Епархии Русской Православной Церкви, председатель Совета отцов при администрации города Барнаула. Общественные организации могут выступать организаторами профилактических мероприятий среди разных категорий населения.

Немаловажную роль в формировании мотивации граждан к здоровому образу жизни играют средства массовой информации. Начальник пресс-центра комитета информационной политики администрации города Юлия Павлинова проинформировала о работе с городскими СМИ, в том числе по распространению просветительских материалов.

По итогам заседания принят ряд решений, в том числе о создании рабочих групп по выработке межведомственных форм работы в сфере пропаганды ЗОЖ. Также было принято решение об участии специалистов Центра профилактики в общегородском родительском собрании, о размещении информации о проводимых мероприятиях и акциях, направленных на пропаганду ЗОЖ, в городских СМИ, о регулярном размещении социальной рекламы на предприятиях потребительского рынка.  

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mavit
Автор: mavit Август 30, 2018 17:45
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