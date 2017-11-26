Регистрация смерти в органах ЗАГС

Смерть близкого — тяжелейший удар в жизни любого человека. Зачастую близкие испытывают боль и растерянность. Что делать теперь? Большинство из нас хотя бы один раз в жизни сталкивались с необходимостью организации регистрации смерти

Можно обратиться в специализированную службу по организации похорон и документального оформления смерти. Такой вариант сэкономит время, но не финансы. Как же оформить документально факт кончины близкого человека, если финансовые возможности не могут позволить воспользоваться услугами агентов, занимающихся похоронным делом?

В соответствии со ст.47 ГК РФ и главой VIII ФЗ от 15.11.1997 № 143-ФЗ «Об актах гражданского состояния» факт смерти подлежит государственной регистрации в органах ЗАГС. Для этого заявитель (заявителем могут выступать как в устной, так и письменной формах любые члены семьи умершего, а также любое другое лицо, присутствовавшее в момент смерти) предоставляет следующие документы: документ, установленной формы, выданной медицинской организацией – медицинское свидетельство о смерти, № 106/У-08, что является основанием для государственной регистрации смерти, документ, удостоверяющий личность, т.е. паспорт умершего и личный паспорт.

Кроме того, в настоящее время имеется возможность направить заявление о регистрации смерти в форме электронного документа через портал госуслуг. Документ, являющийся основанием для государственной регистрации смерти, предоставляется заявителем при личном обращении в орган ЗАГС в назначенное время.

В соответствии со ст.66 ФЗ «Об актах гражданского состояния», заявление о смерти должно быть подано не позднее, чем через три дня со дня наступления смерти или со дня обнаружения тела умершего. Однако никаких санкций за нарушение данного срока действующим законодательством не предусмотрено. Как правило, сроки нарушаются не часто, так как по определенным соображениям родственники умершего стараются совершить все необходимые процедуры как можно быстрее.

Выдача справки о смерти и свидетельства о смерти производится в день обращения в органы ЗАГС. В соответствии с Налоговым кодексом РФ государственная пошлина за регистрацию смерти не взимается.

Специалист Бийского

Межрайонного отдела ЗАГС О.Н. Стебунова

Фото: uslugi.mosreg.ru