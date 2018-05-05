Ремонт автомобилей Peugeot у официального дилера

mavit
Автор: mavit Май 5, 2018 02:31

Ремонт автомобилей Peugeot у официального дилера

Марка Peugeot давно зарекомендовала себя в качестве производителя надежных автомобилей. Благодаря стабильности и высокому качеству продукции популярность компании продолжает стремительно возрастать. Но для того, чтобы автомобиль всегда находилось в хорошей «форме», необходимо проводить регулярное техобслуживание, а при необходимости осуществлять текущий ремонт. Услуги такого плана предоставляет специализированный автосервис Пежо https://www.peugeot-favorit.ru/technical-center/, в котором клиент сможет получить оперативную и квалифицированную помощь.

Услуги, которые предоставляет техцентр

Регламент технического обслуживания предусматривает следующие операции:

  • замена масляного фильтра и масла;
  • корректировка уровня эксплуатационных жидкостей;
  • диагностика на современном оборудовании и контрольное обследование машины, после которого владельцу будет предоставлен отчет;
  • дополнительные услуги, которые определяются эксплуатационным сроком и пробегом авто и значатся в сервисной книжке.

Также в салоне осуществляется кузовной ремонт, который проводят при помощи современного оборудования и с применением новейших технологий. Компетентные специалисты, которые прошли специальный курс подготовки, каждые полгода повышают свою квалификацию, поэтому персонал сможет не только выполнить ремонт кузова на высочайшем уровне, но и проконсультировать автовладельца по интересующим его вопросам.

К тому же официальный дилер при замене износившейся детали устанавливает на ее место оригинальные запчасти, которые прошли сертификацию на заводе-изготовителе. Также в сервисном центре можно приобрести дополнительное оборудование, монтажом и регулировкой которого будут заниматься задействованные там мастера.

Какие модели обслуживает автосервис?

Компания производит профессиональное обслуживание и ремонт автомобилей разного года выпуска. Специалисты знают, как обходиться и с машинами нового поколения, и с моделями, которые уже сняты с производства.

  • Peugeot 408, Peugeot 308, Peugeot 508;
  • Peugeot 408 New, Peugeot 3008 New;
  • Peugeot 2008, Peugeot 5008;
  • Peugeot PARTNER, Peugeot BOXER;
  • Peugeot TRAVELLER, Peugeot EXPERT и многие другие.

Почему стоит обратиться в сервис ГК FAVORIT MOTORS?

Преимущество работы с официальным дилером выражается в том, что ГК FAVORIT MOTORS https://www.peugeot-favorit.ru/ способен диагностировать скрытые поломки и обнаруживать потенциальные неполадки для их своевременного устранения и профилактики. Такой

подход позволяет обеспечить безопасность водителя и его пассажиров на дороге. Также сервис гарантирует выполнение заказа в оговоренные сроки, имеет гибкую ценовую политику и часто делает специальные акционные предложения на техобслуживание и ремонт автомобилей.

Все вышеназванные услуги можно получить в городе Москва на Ленинградском шоссе (улица Коптевская), Варшавском Шоссе (1-й Дорожный проезд) и МКАД (Реутов). Режим работы сервисных центров с 8:00 до 21:00. Автосервис на МКАД работает с 7:00 до 21:00.

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mavit
Автор: mavit Май 5, 2018 02:31
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