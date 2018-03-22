Ремонт автомобиля

Ремонт автомобилей предполагает периодическую замену различных деталей и обслуживание других.

Одной из запчастей, которую периодически нужно ремонтировать, является полуось. Это механизм, при помощи которого вращающий момент передается от коробки передач к колесам. В полуоси периодически меняется подшипник, сальник (или манжета армированная), да и сама деталь может подлежать замене.

Как работает полуось?

Полуось — составляющая ходовой автомобиля. Чем больше ведущих колес, тем больше полуосей. Соответственно, их может быть две или четыре. С коробки передач вращающий момент переходит на карданный вал и далее на редуктор моста. Последний распределяет данную движущую силу по полуосям. Они закреплены в ступицах колес контрующими гайками, поэтому приводят их в движение.

Когда необходимо менять полуось и ее детали?

Чаще всего меняются подшипники, чуть реже — сальники. Сами полуоси выходят из строя редко. Соответственно, продажа подшипников на полуось максимально распространена, поэтому их купить не составляет труда. Замена же самой полуоси нужна в таких ситуациях:

Значительная деформация изделия (оно слишком погнутое или сработанное). Заднюю ось в таком случае не ремонтируют, а сразу меняют, так как ее центровка нарушена.

Серьезное повреждение фланца полуоси. Он может быть деформирован, иметь сорванную резьбу, что случается при разбалансированных колесах или сильном затягивании колесных болтов.

Если специальная запорная втулка не может должным образом зафиксировать изделие, в таком случае необходимо полностью заменить всю полуось.

При значительном износе шлицев изделия. Если они сильно стираются, нужно менять всю полуось.

На заключительном этапе диагностируют собственно подшипник полуоси. Может быть сильно изношен только он сам. Тогда просто меняют сам подшипник. Но бывает, что изнашивается и его посадочное место, что вынуждает менять всю полуось.

Когда стоит поменять подшипник оси?

В следующих ситуациях меняют подшипник:

Если он значительно поврежден механически, что делает невозможным его дальнейшее применение.

Если меняется полуось заднего моста. Обычно она заменяется вместе с подшипником, даже если он полностью исправен.

Ремонтировать или менять подшипник стоит при появлении постороннего шума в задней части машины при движении, который возрастает при наборе скорости.

Нет четких правил, через сколько нужно менять подшипники или полуось. А это значит, что эта деталь имеет большой срок службы. И если пользоваться автомобилем аккуратно, подобного ремонта может и не состояться.