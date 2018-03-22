Ремонт автомобиля

mavit
Автор: mavit Март 22, 2018 16:55

Ремонт автомобиля

Ремонт автомобилей предполагает периодическую замену различных деталей и обслуживание других. 

Одной из запчастей, которую периодически нужно ремонтировать, является полуось. Это механизм, при помощи которого вращающий момент передается от коробки передач к колесам. В полуоси периодически меняется подшипник, сальник (или манжета армированная), да и сама деталь может подлежать замене.

Как работает полуось?

Полуось — составляющая ходовой автомобиля. Чем больше ведущих колес, тем больше полуосей. Соответственно, их может быть две или четыре. С коробки передач вращающий момент переходит на карданный вал и далее на редуктор моста. Последний распределяет данную движущую силу по полуосям. Они закреплены в ступицах колес контрующими гайками, поэтому приводят их в движение.

Когда необходимо менять полуось и ее детали?

Чаще всего меняются подшипники, чуть реже — сальники. Сами полуоси выходят из строя редко. Соответственно, продажа подшипников на полуось максимально распространена, поэтому их купить не составляет труда. Замена же самой полуоси нужна в таких ситуациях:

  • Значительная деформация изделия (оно слишком погнутое или сработанное). Заднюю ось в таком случае не ремонтируют, а сразу меняют, так как ее центровка нарушена.
  • Серьезное повреждение фланца полуоси. Он может быть деформирован, иметь сорванную резьбу, что случается при разбалансированных колесах или сильном затягивании колесных болтов.
  • Если специальная запорная втулка не может должным образом зафиксировать изделие, в таком случае необходимо полностью заменить всю полуось.
  • При значительном износе шлицев изделия. Если они сильно стираются, нужно менять всю полуось.
  • На заключительном этапе диагностируют собственно подшипник полуоси. Может быть сильно изношен только он сам. Тогда просто меняют сам подшипник. Но бывает, что изнашивается и его посадочное место, что вынуждает менять всю полуось.

Когда стоит поменять подшипник оси?

В следующих ситуациях меняют подшипник:

  • Если он значительно поврежден механически, что делает невозможным его дальнейшее применение.
  • Если меняется полуось заднего моста. Обычно она заменяется вместе с подшипником, даже если он полностью исправен.
  • Ремонтировать или менять подшипник стоит при появлении постороннего шума в задней части машины при движении, который возрастает при наборе скорости.

Нет четких правил, через сколько нужно менять подшипники или полуось. А это значит, что эта деталь имеет большой срок службы. И если пользоваться автомобилем аккуратно, подобного ремонта может и не состояться.

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mavit
Автор: mavit Март 22, 2018 16:55
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