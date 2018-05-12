Рецепты приготовления булочки с маком

Сложно найти человека, равнодушного к свежей вкусной выпечке. Речь идет не только о неповторимом вкусе, но и о неудержимом аромате, пробуждающем сильный аппетит. Всем хорошо известно о том, какой невероятный вкус имеют булочки с маком из дрожжевого теста. Такая начинка наполняет тесто сочностью и неповторимой нежностью.

Очень важно соблюдать правила приготовления, ведь лишь четко соблюдение пропорций, установленного температурного режима и продолжительности нахождения в духовке позволяет получить желаемый результат. Существует множество рецептов, поэтому они должны быть в арсенале у хорошей хозяйки.

Классическое решение основывается на замесе дрожжевого теста и сочной начинки.

На первом этапе в миску наливается подогретое молоко, в котором нужно растворить дрожжи и 1 большую ложку сахара. Очень важно, чтобы молоко не было сильно горячим, ведь в нем дрожжи быстро запариваются. Сахар добавляется с целью ускорения процесса брожения.

Оптимальный результат достигается в том случае, когда используется высший сорт пшеничной муки. Прочие сорта не имеют достаточного количества клейковины.

В подготовленную опару кладется не более 2х столовых ложек уже просеянной муки. Далее состав нужно тщательно перемешать и избавиться даже от маленьких комочков. Миска, с наложенным сверху полотенцем, выставляется в теплое место на полчаса. Этого достаточно для ее двукратного увеличения. Растопленное и остуженное сливочное масло, вместе с взбитыми яйцами, сахарным песком и солью добавляется уже в «выросшую» опару.

Мука добавляется в подготовленную массу маленькими порциями. Это действие производится до полного устранения липкости. Также в этом деле поможет растительное масло, которым можно смазывать руки. После всех этих манипуляций готовая субстанция должна постоять еще полтора-два часа.

Что касается начинки, то прекрасным вариантом является смесь из кипящего молока и вымытого мака. Данная смесь должна хорошенько настояться, после чего ее можно просеять. После кипячения мак максимально отжимается, чтобы в нем осталось минимум жидкости. Выпечка, в которую добавляется перетертый мак, получается ароматной и очень вкусной.