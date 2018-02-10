Рождаемость в РФ снизилась на 10,9% в минувшем году

Рождаемость в РФ снизилась в минувшем году на 10,9% по сравнению с 2016 годом, при этом на 3,9% в стране снизилась и смертность, — рассказывает «Амик.ру» со ссылкой на РИА Новости.
Согласно докладу Росстата, 1,6899 миллиона человек родились в РФ в прошлом году, что на 203,4 тысячи человек меньше, чем в 2016 году. По сравнению с 2016 годом смертность сократилась на 63,6 тысячи человек, составив 1,8243 миллиона человек. Убыль населения в 2017 году составила 134,4 тысячи человек, два года назад отмечался прирост населения на 5,4 тысячи человек.
Кроме этого, согласно данным ведомства, количество зарегистрированных браков в прошлом году составило 1,0497 миллиона, что на 63,9 тысячи больше, чем в 2016 году. При этом на 3,1 тысячи увеличилось количество разводов — в прошлом году брак расторгли 611,4 тысячи семей, два года назад — 608,3 тысячи.
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