Роспотребнадзор рассказал об опасных продуктах, найденных в Алтайском крае

mavit
Автор: mavit Февраль 3, 2018 23:45

Роспотребнадзор рассказал об опасных продуктах, найденных в Алтайском крае

Роспотребнадзор рассказал об опасных продуктах, найденных в Алтайском крае

В Роспотребнадзоре рассказали о проверках пищевой продукции в Алтайском крае за 2017 год. 

Что опасного находили в молочной продукции и мясе, а также в раках их Казахстана? 

Управление Россельхознадзора по Алтайскому краю и Республике Алтай в 2017 году проводило мониторинг качества и безопасности пищевой продукции у на предприятиях края, занимающихся производством молочной продукции, кормов для животных, на убойных пунктах, мясо и рыбоперерабатывающих предприятиях. Было отобрано 882 пробы, проведено 3352 исследования.

В 86 случаях нашли опасные вещества, сальмонеллы, антибиотики тетрациклинового ряда, бензилпенициллин, мышьяк, цинк, ртуть, нитриты и другое. В том числе были и случаи, когда состав не соответствовал заявленному.

В трех пробах раков, привезенных из Казахстана, обнаружили кишечную палочку, сальмонеллы.

Предприятие, допустившие нарушения, были привлечены к административной ответственности и поставлены под усиленный лабораторный контроль.

Читайте также

mavit
Автор: mavit Февраль 3, 2018 23:45
Оставить комментарий

Нет комментариев

Ваш комментарий будет первым!

Стань первым, то выскажет свое мнение относительно этой статьи.

Оставить комментарий
Посмотреть комментарии

Оставить комментарий

Оставляя комментарий, Вы соглашаетесь с условиями пользовательского соглашения

Новости

Комментарии

  • просто супер! 2февраля состоится их выступление в Великих Луках

    Читать статью
  • Stroitelstvo.Guru

    Stroitelstvo.Guru

    Гипсовая штукатурка используется только внутри помещений и позволяет получить очень гладкую белую поверхность, готовую к финальной отделке.

    Читать статью
  • Таня

    Таня

    Я хочу поступить на менеджмент после 9, какие документы надо, сколько учиться и когда день открытых дверей?

    Читать статью
  • Василий

    Василий

    Интересная игра.

    Читать статью
  • Татьяна

    Татьяна

    А когда будет день открытых дверей, чтобы поступить на менеджмент, какие документы понадобятся?

    Читать статью

Фото

Детский сад № 57 «Радуга»: детство не кончается никогда!

4 Фотографии Все фотографии

Закрытие фестиваля «Земляки». 9 августа 2015 года

71 Фотографии Все фотографии

Соревнования по скоростному маневрированию. 9 августа 2015 года

47 Фотографии Все фотографии