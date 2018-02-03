Роспотребнадзор рассказал об опасных продуктах, найденных в Алтайском крае

В Роспотребнадзоре рассказали о проверках пищевой продукции в Алтайском крае за 2017 год.
Что опасного находили в молочной продукции и мясе, а также в раках их Казахстана?
Управление Россельхознадзора по Алтайскому краю и Республике Алтай в 2017 году проводило мониторинг качества и безопасности пищевой продукции у на предприятиях края, занимающихся производством молочной продукции, кормов для животных, на убойных пунктах, мясо и рыбоперерабатывающих предприятиях. Было отобрано 882 пробы, проведено 3352 исследования.
В 86 случаях нашли опасные вещества, сальмонеллы, антибиотики тетрациклинового ряда, бензилпенициллин, мышьяк, цинк, ртуть, нитриты и другое. В том числе были и случаи, когда состав не соответствовал заявленному.
В трех пробах раков, привезенных из Казахстана, обнаружили кишечную палочку, сальмонеллы.
Предприятие, допустившие нарушения, были привлечены к административной ответственности и поставлены под усиленный лабораторный контроль.
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