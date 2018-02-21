Россияне стали чаще жаловаться на банки

mavit
Автор: mavit Февраль 21, 2018 23:45

Россияне стали чаще жаловаться на банки

Россияне стали чаще жаловаться на банки

Граждане России в 2017 году подали больше жалоб на банки и некредитные финансовые организации, чем годом ранее, — рассказывает Амик.ру со ссылкой на портал «Гарант.ру».

По данным Банка России, всего с октября по декабрь прошлого года было получено 33,9 тыс. жалоб на некредитные финансовые организации и 36,8 тыс. – на банки. Это оказалось на 18% больше, чем в III квартале прошлого года. 

Что касается жалоб на страховые компании, то они, как правило, касаются ОСАГО. Так, за прошлый год их число достигло 77,9 тыс. Больше всего автовладельцы жаловались на невозможность заключить соответствующий договор в электронном виде. Между тем на 70% снизилось число жалоб на отказ в заключении договора ОСАГО и навязывание дополнительных услуг.

В 2017 году произошло также снижение жалоб (на 2%) на МФО. Напомним, что сейчас на рассмотрении в Госдуме находится законопроект об ужесточении правил рекламы микрокредитов. 

Читайте также

mavit
Автор: mavit Февраль 21, 2018 23:45
Оставить комментарий

Нет комментариев

Ваш комментарий будет первым!

Стань первым, то выскажет свое мнение относительно этой статьи.

Оставить комментарий
Посмотреть комментарии

Оставить комментарий

Оставляя комментарий, Вы соглашаетесь с условиями пользовательского соглашения

Новости

Комментарии

  • володя

    володя

    Женьку спасать надо а не деньги на нем зарабатывать

    Читать статью
  • Алексей Студентов

    Алексей Студентов

    Неплохо написано,рекомендую...

    Читать статью
  • Анна

    Анна

    А училище для корекционных детей платное еслив закончил одно образование

    Читать статью

  • просто супер! 2февраля состоится их выступление в Великих Луках

    Читать статью
  • Stroitelstvo.Guru

    Stroitelstvo.Guru

    Гипсовая штукатурка используется только внутри помещений и позволяет получить очень гладкую белую поверхность, готовую к финальной отделке.

    Читать статью

Фото

Детский сад № 57 «Радуга»: детство не кончается никогда!

4 Фотографии Все фотографии

Закрытие фестиваля «Земляки». 9 августа 2015 года

71 Фотографии Все фотографии

Соревнования по скоростному маневрированию. 9 августа 2015 года

47 Фотографии Все фотографии