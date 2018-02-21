Россияне стали чаще жаловаться на банки

Граждане России в 2017 году подали больше жалоб на банки и некредитные финансовые организации, чем годом ранее, — рассказывает Амик.ру со ссылкой на портал «Гарант.ру».

По данным Банка России, всего с октября по декабрь прошлого года было получено 33,9 тыс. жалоб на некредитные финансовые организации и 36,8 тыс. – на банки. Это оказалось на 18% больше, чем в III квартале прошлого года.

Что касается жалоб на страховые компании, то они, как правило, касаются ОСАГО. Так, за прошлый год их число достигло 77,9 тыс. Больше всего автовладельцы жаловались на невозможность заключить соответствующий договор в электронном виде. Между тем на 70% снизилось число жалоб на отказ в заключении договора ОСАГО и навязывание дополнительных услуг.

В 2017 году произошло также снижение жалоб (на 2%) на МФО. Напомним, что сейчас на рассмотрении в Госдуме находится законопроект об ужесточении правил рекламы микрокредитов.