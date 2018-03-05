Российских школьников будут кормить по ГОСТам

mavit
Автор: mavit Март 5, 2018 05:45

Российских школьников будут кормить по ГОСТам

Российских школьников будут кормить по ГОСТам

Правительство обяжет школы кормить учащихся по ГОСТам. Соответствующий законопроект в данный момент разрабатывается Советом Федерации, — рассказывает «Мир новостей» со ссылкой на «Известия».

По словам сенатора Екатерины Лаховой, главная цель этой инициативы – обеспечить российских школьников питанием высокого качества из продуктов, соответствующих определенным стандартам. Как подчеркнула сенатор, в Совфеде считают, что при закупке продуктов школы должны руководствоваться в первую очередь их качеством, а не ценой.

Ожидается, что законопроект будет готов к концу года, после чего его рассмотрением займется Госдума. Совфед планирует обязать местные власти закупать для школьных столовых исключительно продукты, качество которых соответствует ГОСТам.

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mavit
Автор: mavit Март 5, 2018 05:45
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  • Платон

    Платон

    а что это за мир "русский мир" ? есть Россия, есть русские и россияне а вот что за "русский мир"

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  • Соня

    Соня

    Дима малочик ты кдк самая харошая група

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  • Яша

    Яша

    Юсиф Эйвазов,Анна Нетребко,Владимир Спиваков...известные личности...но почему к ним липнут малоизвестные подонки типа бериных...какая педерастическая мафия их поддерживает собственно?!

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  • Зиновий

    Зиновий

    Как стыдно для Нетребко и Юсифа....иметь дело на своих гастролях с торговцами маленьких девочек бериными,мультисексуалами и по большому счёту педофилами...а…

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  • Кирил

    Кирил

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