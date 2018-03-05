Российских школьников будут кормить по ГОСТам

Правительство обяжет школы кормить учащихся по ГОСТам. Соответствующий законопроект в данный момент разрабатывается Советом Федерации, — рассказывает «Мир новостей» со ссылкой на «Известия».

По словам сенатора Екатерины Лаховой, главная цель этой инициативы – обеспечить российских школьников питанием высокого качества из продуктов, соответствующих определенным стандартам. Как подчеркнула сенатор, в Совфеде считают, что при закупке продуктов школы должны руководствоваться в первую очередь их качеством, а не ценой.

Ожидается, что законопроект будет готов к концу года, после чего его рассмотрением займется Госдума. Совфед планирует обязать местные власти закупать для школьных столовых исключительно продукты, качество которых соответствует ГОСТам.