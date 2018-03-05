Российских школьников будут кормить по ГОСТам

Правительство обяжет школы кормить учащихся по ГОСТам. Соответствующий законопроект в данный момент разрабатывается Советом Федерации, — рассказывает «Мир новостей» со ссылкой на «Известия».
По словам сенатора Екатерины Лаховой, главная цель этой инициативы – обеспечить российских школьников питанием высокого качества из продуктов, соответствующих определенным стандартам. Как подчеркнула сенатор, в Совфеде считают, что при закупке продуктов школы должны руководствоваться в первую очередь их качеством, а не ценой.
Ожидается, что законопроект будет готов к концу года, после чего его рассмотрением займется Госдума. Совфед планирует обязать местные власти закупать для школьных столовых исключительно продукты, качество которых соответствует ГОСТам.
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Платон
а что это за мир "русский мир" ? есть Россия, есть русские и россияне а вот что за "русский мир"Читать статью
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Соня
Дима малочик ты кдк самая харошая групаЧитать статью
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Яша
Юсиф Эйвазов,Анна Нетребко,Владимир Спиваков...известные личности...но почему к ним липнут малоизвестные подонки типа бериных...какая педерастическая мафия их поддерживает собственно?!Читать статью
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Зиновий
Как стыдно для Нетребко и Юсифа....иметь дело на своих гастролях с торговцами маленьких девочек бериными,мультисексуалами и по большому счёту педофилами...а…Читать статью
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Кирил
Да всё бы ничего...если бы не голубо-педафильный менеджер и ,,саксофонист,....ржавый понос под кличкой ,.берин,.и его папик-извращенец,...Читать статью
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