Российские власти хотят покопаться в чатах граждан

Для этого разработаны поправки в закон «О связи».
Поправки, разработанные Роскомнадзором и МВД, вводят понятие «информационно-коммуникационные сервисы обмена мгновенными сообщениями» и обязывают такие мессенджеры, как WhatsApp, Viber и Telegram, предоставить властям программное обеспечение, которое бы позволяло идентифицировать пользователя. Законопроект пока не вынесен на обсуждение.
Ранее идея регулирования мессенджеров была отвергнута из-за возражений представителей интернет-отрасли и членов экспертного совета при правительстве России, которые заявили, что это ограничит приватность общения между пользователями, а значит, нарушит их конституционные права на тайну переписки.
Также в 2017 году российским чиновникам планируют запретить пользоваться мессенджерами для обсуждения рабочих вопросов.
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