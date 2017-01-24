Российские власти хотят покопаться в чатах граждан

Для этого разработаны поправки в закон «О связи».

Поправки, разработанные Роскомнадзором и МВД, вводят понятие «информационно-коммуникационные сервисы обмена мгновенными сообщениями» и обязывают такие мессенджеры, как WhatsApp, Viber и Telegram, предоставить властям программное обеспечение, которое бы позволяло идентифицировать пользователя. Законопроект пока не вынесен на обсуждение.

Ранее идея регулирования мессенджеров была отвергнута из-за возражений представителей интернет-отрасли и членов экспертного совета при правительстве России, которые заявили, что это ограничит приватность общения между пользователями, а значит, нарушит их конституционные права на тайну переписки.

Также в 2017 году российским чиновникам планируют запретить пользоваться мессенджерами для обсуждения рабочих вопросов.