Российские власти хотят покопаться в чатах граждан

Александр
Автор: Александр Январь 24, 2017 13:45

Российские власти хотят покопаться в чатах граждан

Российские власти хотят покопаться в чатах граждан

Для этого разработаны поправки в закон «О связи».

Поправки, разработанные Роскомнадзором и МВД, вводят понятие «информационно-коммуникационные сервисы обмена мгновенными сообщениями» и обязывают такие мессенджеры, как WhatsApp, Viber и Telegram, предоставить властям программное обеспечение, которое бы позволяло идентифицировать пользователя. Законопроект пока не вынесен на обсуждение.

Ранее идея регулирования мессенджеров была отвергнута из-за возражений представителей интернет-отрасли и членов экспертного совета при правительстве России, которые заявили, что это ограничит приватность общения между пользователями, а значит, нарушит их конституционные права на тайну переписки.

Также в 2017 году российским чиновникам планируют запретить пользоваться мессенджерами для обсуждения рабочих вопросов. 

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Александр
Автор: Александр Январь 24, 2017 13:45
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