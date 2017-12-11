Россию в 2017 году посетило рекордное количество туристов

mavit
Автор: mavit Декабрь 11, 2017 23:45

Россию в 2017 году посетило рекордное количество туристов

Россию в 2017 году посетило рекордное количество туристов

Россию за три квартала текущего года посетили рекордные 3,3 миллиона человек. Данная цифра равна количеству иностранных туристов, посетивших РФ за весь 2016 год, — рассказывает Амик.ру со ссылкой на Life.

Чаще всего в РФ приезжали туристы из Китая, Соединенных Штатов и Германии. Издание отмечает, что организованными группами страну посетили около миллиона граждан Поднебесной.

По словам главы Ростуризма Дмитрия Горина, иностранных туристов интересовало не только Золотое кольцо, но также и Серебряное кольцо, Красный маршрут, Транссибирская магистраль. Он отметил, что среди приезжих также есть те, кто хочет отправиться на Дальний Восток, в Казань или на Байкал. Кроме этого, туристы с удовольствием отправляются в Сочи. Постепенно популярным становится Краснодарский край.

Издание подчеркивает, что информация Росстата расходится с межведомственной статистической системой. Согласно результатам ее исследований, на конец июня общее число иностранных туристов, включая страны ближнего зарубежья, приблизилось к 11 миллионам. Однако Росстат при подсчетах учитывает абсолютно всех иностранцев, даже тех, кто прибыл в РФ работать или учиться.

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mavit
Автор: mavit Декабрь 11, 2017 23:45
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