Россия отгораживается от Беларуси

ФСБ занимается оборудованием погранзоны в сопредельных регионах.
С 7 февраля между Российской Федерацией и Республикой Беларусь, входящими с 1995 года в единое Союзное государство, появится полноценная граница с КПП и досмотром паспортов. По приказу директора ФСБ, пограничной службе предписано «установить места и время для въезда (прохода) лиц и транспортных средств в пограничную зону», а также предупреждающие знаки на въездах в неё в Брянской, Смоленской и Псковской областях. До сих пор госграница между РФ и Беларусью не определена какими-либо договорами и не обозначена на местности.
По словам представителя белорусского МИДа, «российская сторона приняла решение об установлении пограничной зоны на границе с Беларусью без предварительного уведомления», что «идёт вразрез целому ряду существующих договорённостей».
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