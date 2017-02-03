Россия отгораживается от Беларуси

Александр
Автор: Александр Февраль 3, 2017 11:45

Россия отгораживается от Беларуси

Россия отгораживается от Беларуси

ФСБ занимается оборудованием погранзоны в сопредельных регионах.

С 7 февраля между Российской Федерацией и Республикой Беларусь, входящими с 1995 года в единое Союзное государство, появится полноценная граница с КПП и досмотром паспортов. По приказу директора ФСБ, пограничной службе предписано «установить места и время для въезда (прохода) лиц и транспортных средств в пограничную зону», а также предупреждающие знаки на въездах в неё в Брянской, Смоленской и Псковской областях. До сих пор госграница между РФ и Беларусью не определена какими-либо договорами и не обозначена на местности.

По словам представителя белорусского МИДа, «российская сторона приняла решение об установлении пограничной зоны на границе с Беларусью без предварительного уведомления», что «идёт вразрез целому ряду существующих договорённостей». 

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Александр
Автор: Александр Февраль 3, 2017 11:45
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