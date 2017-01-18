Россия проиграла в ЕСПЧ по делу о запрете усыновления больных сирот

Александр
Автор: Александр Январь 18, 2017 17:45

Россия проиграла в ЕСПЧ по делу о запрете усыновления больных сирот

Россия проиграла в ЕСПЧ по делу о запрете усыновления больных сирот

Европейский суд по правам человека в Страсбурге признал такой запрет неправомерным.

Решение ЕСПЧ опубликовано 17 января. Согласно ему, запрет на усыновление российских детей дискриминирует граждан США: их лишили права принять детей в семью, когда они уже установили с ними связь и получили подтверждение от российских властей, что они подходят для усыновления и детей невозможно передать в российские семьи.

Большинство детей, которые не попали в американские приёмные семьи, страдают от серьёзных заболеваний, вызывающих нарушение развития и требующих специальной медпомощи. Сорока пяти истцам, не нашедшим правды в российских судах, присуждена компенсация общим размером 75 тысяч евро (около 4,8 миллиона рублей по текущему курсу), также Россия должна возместить им судебные издержки. Представитель России в ЕСПЧ уже заявил, что решение суда будет обжаловано.

Закон, запрещающий передачу российских детей на усыновление гражданам США («закон Димы Яковлева»), вступил в силу 1 января 2013 года. Он стал ответом на принятый американским конгрессом «акт Магнитского», запретивший въезд в США чиновников, ответственных за нарушение прав человека в России. 

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Александр
Автор: Александр Январь 18, 2017 17:45
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